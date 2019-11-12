В махаллях «Олтинкул» и «Олмазор» Пахтакорского района Джизакской области возведено 780 домов для 3200 граждан цыганской национальности (люли), сообщает УзА. Прежде они проживали в ветхом жилье, построенном в 60-е годы прошлого века.

Старые дома.

Новые массивы занимают площадь в более чем 35 га, сейчас там завершаются работы по благоустройству. На строительство домов государство выделило 150 млрд сумов.

Новый массив.

В махаллях также построены два швейных цеха, школа и дошкольное образовательное учреждение. Проложено более 10 километров внутренних дорог, 8 километров электрических и 3 километра водопроводных сетей.