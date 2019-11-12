В Карши открылся первый строительный гипермаркет в Узбекистане Home Spot. В отличие от привычных строительных рынков с большим количеством разнообразных магазинов, Home Spot представляет собой масштабный торговый центр, где под одной крышей представлены все необходимые товары и аксессуары для строительства, ремонта и создания уюта в доме.





Проект реализуется группой компаний Kolberg Group — одного из лидеров в Узбекистане в сфере дистрибуции FMCG, косметической продукции и товаров народного потребления.

Также совместно с партнером из Канады компания ведет строительство второго подобного гипермаркета в Сергелийском районе Ташкента. Проект планируют завершить весной 2020 года, а для его реализации на начальном этапе иностранный партнер инвестирует 1,5 млн евро. В дальнейшем компания планирует открыть подобные торговые комплексы и в других регионах Узбекистана.





Процесс проведения ремонта или строительства традиционно связан с большим стрессом. Покупателям зачастую приходится объезжать несколько строительных рынков, находящихся в разных концах города. На одном базаре нужно закупать деревянный брус или арматуру, на другом — клеевые смеси и обои, на третьем — сантехнику и аксессуары. Прежде чем найти подходящий вариант, приходится обойти десятки магазинов и при этом потратить массу времени и денег на доставку покупок до дома.





Home Spot призван кардинально улучшить и сделать комфортным весь процесс покупки строительных материалов, рабочего инструмента, аксессуаров для ремонта и хозяйственных товаров. Больше не придется тратить время и нервы на поиск и покупки товаров для строительства, ремонта и дома: все, что необходимо, можно купить сразу в одном месте.

Гипермаркет Home Spot создан на примере таких известных международных строительных сетей, как Leroy Merlin и «Петрович». Здесь в одном здании на площади 3500 кв. м располагаются 16 отделов, где доступны более 20 тысяч товаров для ремонта, дома, интерьера и сада.





В торговом центре представлены высококачественные товары ведущих локальных и зарубежных производителей по привлекательным ценам:

строительные материалы и инструменты;

сантехника и водоснабжение;

плитка, кафель, напольные покрытия;

краски и крепежные материалы;

электротовары и освещение;

декор и сад.

А значит, в Home Spot можно купить электропроводку, распределительные коробки и автоматы для щитка, профили для каркаса, утеплитель для стен и гипсокартон. Здесь же в соседнем отделе — штукатурку и смеси для выравнивания стен, шлифовальную машинку, клей и обои большом ассортименте. Если нужно — краску под любые задачи, наливные полы и высокопрочный ламинат, который прослужит 10 лет.





Хочется поменять ванну или купить новый смеситель? Не проблема — достаточно перейти в нужный отдел, а заодно здесь большой выбор пластиковых труб, фитингов и аксессуаров. Работники и монтажники найдут для себя мощный перфоратор, лазерный уровень, аппарат для пайки труб и другой нужный инструмент. А хозяйки смогут себя порадовать предметами для создания уюта и красоты в доме. Что еще удобнее, все покупки можно оплатить в одной кассе и здесь же оформить доставку до дома.





Home Spot работает при любой погоде, семь дней в неделю с 8 до 21 часов. Поэтому здесь можно совершать покупки в удобное для себя время в комфортных условиях, даже если на улице жара или проливной дождь. Большая стоянка избавит от сложностей с парковкой даже в выходные дни.





До конца 2019 года заработает интернет-магазин homespot.uz, благодаря которому все покупки можно будет совершать прямо со смартфона из дома.

Home Spot приглашает к взаимовыгодному сотрудничеству локальных поставщиков и производителей строительных материалов, аксессуаров и хозяйственной продукции.

Подробную информацию можно получить по телефонам: (+998) 78−148−66−66, (+998) 78−147−70−04.

Адрес гипермаркета Home Spot: г. Карши, по автодороге Карши — Косон.

Ориентир: рынок «Еркурган»

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