2 ноября на третьем этаже ТРЦ Samarqand Darvoza открылся первый официальный магазин одежды, обуви и аксессуаров всемирно известного турецкого бренда Derimod. Торжественное мероприятие прошло под звуки классической музыки, сопровождаемое интерактивным выступлением ведущей и фуршетом.





Гости и зрители ознакомились с широким ассортиментом магазина и подобрали стильные образы для себя. Также им посчастливилось принять участие в розыгрыше сертификата номиналом в 1 млн сумов, который можно использовать в любое время в магазине Derimod.





В магазине представлена новая коллекция FW 2019−2020, которая отвечает последним веяниям мужской и женской моды.





Турецкий бренд Derimod пользуется популярностью среди ценителей изделий из натуральной кожи по всему миру. Торговая марка предлагает стильные куртки, качественную обувь и авторские аксессуары по конкурентоспособным ценам. Изделия бренда снискали признание как у мужчин, так и женщин.





Телефон: (+998) 71−205−53−03

Адрес: Шайхантаурский р-н, ул. Караташ, 5A, ТРЦ Samarqand Darvoza, 3 этаж

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