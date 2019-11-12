Заведующим Департаментом по развитию государственного языка в структуре Кабинета Министров назначен Абдугаппор Каримжонович Киргизбаев. Постановление об этом 11 ноября издало правительство Узбекистана, сообщило Министерство юстиции.

Абдугаппор Киргизбаев (1962 г. р.) — выпускник Ташкентского государственного педагогического института. До этого назначения был председателем Комитета Законодательной палаты Олий Мажлиса по вопросам науки, образования, культуры и спорта.

Департамент по развитию государственного языка образован указом президента от 21 октября. Новый департамент будет заниматься развитием государственного языка, мониторингом за соблюдением законодательства о госязыке и внедрением общественного контроля в этой сфере. Кроме того, он также должен ускорить разработку норм и правил письменной речи узбекского языка и полное внедрение узбекского алфавита, основанного на латинской графике.