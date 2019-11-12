Хорезмский журналист Давлатназар Рузметов в ночь на 7 ноября погиб в автомобильной аварии. На пресс-конференции в Агентстве информации и массовых коммуникаций во вторник заместитель начальника УВД Хорезмской области — начальник Следственного управления Ахмаджон Пулатов описал хронологию событий, предшествовавших трагедии.

48-летний Давлатназар Рузметов был сбит грузовым автомобилем «ГАЗель», когда переходил дорогу Ургенч-Хива, это произошло примерно в 23:00—23:30 . По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 266 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека) Уголовного кодекса.





Глава Следственного управления представил презентацию с фотохронологией событий. На первом слайде журналист стоит у входа в кафе «Ягона» в Ургенче с товарищем Умидбеком Давлатовым, работающим адвокатом. Ахмаджон Пулатов отметил, что время, указанное на слайде — 6 ноября 16:49, отставало на 34 минуты, то есть они вошли в кафе в 17:23.

Некоторое время спустя к ним присоединяется их знакомый Гайрат Бабаджанов. В 21:37 они втроем покидают кафе и направляются в гостиницу Xorazm Palace. Умидбек Давлатов, прибывший в Ургенч в рамках служебной поездки, планировал там остаться. На кадрах с временной отметкой 21:44 (+7) они договариваются о бронировании номера.





В 22:18 они покидают гостиницу, Давлатназар Рузметов заявляет, что ему нужно ехать домой в Кошкупыр. Журналист ловит такси и садится в автомобиль Nexia-2, чтобы добраться до автостанции рядом с магазином «Машъал», откуда ходят такси в его район. Гайрат Бабаджанов и Умидбек Давлатов провожают его и возвращаются в кафе «Ягона».





Давлатназар Рузметов отправляется в Кошкупыр на машине Nexia-1. В пути в 22:45 они заезжают на газовую заправку. В 22:48 они выезжают оттуда. На 5-м км автодороги Ургенч-Хива, предположительно, из-за конфликта водитель высаживает Давлатназара Рузметова на остановке.

ДТП происходит, когда журналист переходит дорогу. В результате столкновения с левой частью «ГАЗели» Давлатназар Рузметов отбрасывает на встречную полосу.

Умидбек Давлатов.

Адвокат Умидбек Давлатов отметил, что Давлатназар Рузметов при встрече «был в очень радостном настроении», поскольку «по клеветническим статьям в его адрес были проведены проверки, и УВД Хорезмской области прекратило все административные дела в его отношении». В октябре прошлого года журналист был приговорен к административному аресту по обвинению в нарушении общественного порядка после того, как пытался снять на видео совещание по вопросам сбора хлопка в местном хокимияте.

«Он говорил, что на сегодняшний день нет никаких препятствий его журналисткой деятельности. Наоборот, он гордо заявлял о положительной работе руководства УВД Хорезмской области, которое выразило готовность обеспечить его безопасность и предоставлять материалы», — отметил он.

Фуркат Рузметов.

Племянник Давлатназара Рузметова Фуркат рассказал, что побывал на месте ДТП. «Мы выехали на место, действительно, было явно видно, что улица была не освещена… Он переходил в неположенном месте… Его забрала „скорая“, а потом мы узнали о его смерти», — сказал он.

Фуркат Рузметов попросил пользователь социальных сетей не толковать смерть его дяди «в ином ключе» и не политизировать ситуацию.

Он также отметил, что у Давлатназара Рузметова остались трое детей и безработная супруга.

Давлатназар Рузметов был известен своими критическими материалами. Он вел Telegram-канал «Давлат НАЗАРдан хабарлар». В последнее время работал корреспондентом газеты «Жамият» («Общество»). Ранее был заместителем редактора газеты «Хоразм ёшлари» («Хорезмская молодежь») и сотрудничал с другими изданиями.