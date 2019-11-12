2 ноября в Ташкенте открылся второй филиал магазина мужской одежды и аксессуаров D’S Damat. Новый магазин получил еще более удобное расположение, что позволяет любителям мужского классического стиля с комфортом проводить время, подбирая новые образы.





D’S Damat — турецкий бренд, который с 2002 года предлагает качество, комфорт и дизайн по конкурентоспособной цене. Основная миссия бренда — создание стильной одежды для сильной половины человечества, которая будет отвечать основным веяниям моды, сохраняя в себе индивидуальность и особый шарм.





D’S Damat Uzbekistan отличается более обширным пространством для комфортного шопинга. В брендовом магазине представлена последняя коллекция FW 2019−2020, которая отвечает последним тенденциям мужской классической моды.





В ходе открытия гости мероприятия смогли поближе познакомиться с образцами стильной одежды и аксессуаров популярного бренда, подобрать для себя образ в преддверии нового сезона и окунуться в мир первоклассной мужской моды.





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