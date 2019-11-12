УБДД ГУВД Ташкента и столичный хокимият на прошлой неделе начали нанесение в экспериментальном порядке на перекрестках Ташкента «вафельной разметки»,

Разметка в виде сетки с диагональными линиями жёлтого цвета и обозначенными границами обозначает участок перекрестка, на который запрещается выезжать, если впереди по пути следования образовался затор, который вынудит водителя остановиться, создав препятствие для движения транспортных средств в поперечном направлении.





«Вафельница» может применяться самостоятельно либо совместно с дорожным знаком. Данная разметка не запрещает поворота направо или налево в некоторых случаях, установленных Правилами дорожного движения.

Как говорится в сообщении ГУВД столицы, решение о использовании «вафельной» разметки было принято после ознакомления с успешным опытом Сингапура. Отметим, что такая разметка используется во многих странах, включая Россию.

На текущий момент разметка нанесена на пересечениях улицы Нукусской с улицами: Бобура, Абдуллы Каххара, Глинки, Бешагач, Мирабадской, Авлиё-Ота и Афросиаб — итого 7 перекрёстков.





«Вафельница» будет применена на регулируемых перекрестках, где часто возникают заторы. В ближайшее время она появится еще на 18 перекрестках: пересечениях улиц:

Нукусской и Тараса Шевченко, Амира Темура, Истикбол;

Мустакиллик и Аккурганской, Сайрам (7-й проезд), Шастри, Шахрисабзской;

Дурмон йули и Мирзо Улугбека, Мингбулак, Газалкент, Темура Малика;

Шахрисабзской и Амира Темура;

Алишера Навои и Шарафа Рашидова, Зарафшан;

Шарафа Рашидова и Матбуотчилар, Афросиаб;

Афросиаб и Шахрисабз, Фидойилар.

В соответствии с пунктом 97 раздела «Проезд перекрестков» ПДД, «водитель, который вынужден остановиться из-за образовавшегося впереди затора, не должен выезжать на перекресток или пересечение проезжих частей, если он создает препятствие для движения транспортных средств в поперечном направлении». Пункт же 103 ПДД гласит: «При включении разрешающего сигнала светофора водитель обязан уступить дорогу транспортным средствам, завершающим движение через перекресток, и пешеходам, не закончившим переход проезжей части данного направления».

«На текущий момент оформлять протоколы не планируется: водителям будет дано время на ознакомление с требованиями разметки, возможность привыкнуть к ней и научиться следовать правилам ее пересечения», — говорится в сообщении ГУВД.