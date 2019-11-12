Генеральная прокуратура Узбекистана опубликовала официальное заявление, в котором перечислила факторы, способствовавшие повышению цен на формовой хлеб.

Постановлением Кабинета Министров от 14 октября внедрены рыночные механизмы в систему выращивания зерна, производства муки и хлеба. С 15 октября цены на пшеницу были либерализованы, что привело к повышению стоимости муки и формового хлеба, изготовленных из отечественного зерна.

До этого, отмечает пресс-служба Генпрокуратуры, действовал механизм выкупа зерна по низким ценам у производителей сельскохозяйственной продукции, а мука местного производства продавалась через закрытые биржевые торги. Цена на 1 кг зерна, закупленного для государственных нужд, в 2017 году составляла 550 сумов, в 2018 году — 750 сумов, а в 2019 — 1420 сумов.

«Это привело к экономическому ущербу фермеров и зерновых предприятий, а также невозможности улучшения ими материально-технической базы, понижению желания на увеличение урожайности», — говорится в сообщении.

Действующая на протяжении многих лет система привела к «возникновению различных коррупционных схем, получению сверхвысокой прибыли путем продажи на рынке муки, закупленной по низким ценам и предназначенной для производства формового хлеба, недоведению до населения муки местного производства по фиксированным государственным ценам», заявили в ведомстве.

В 2011—2018 годах должностные лица «Охангарон дон» путем присвоения муки и зерновых изделий расхитили 18,6 млрд сумов. В отношении виновных лиц «обеспечена неотвратимость ответственности», сообщает Генпрокуратура.

Кроме того, производится предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному 17 октября, по факту продажи должностными лицами «Каракалпак дон махсулотлари» в 2018—2019 годы 6134 мешков муки по 110 тысяч сумов вместо 87,5 тысяч сумов на общую сумму 674,7 млн сумов и присвоения разницы в размере 138 млн сумов.

На повышение себестоимости муки и хлеба, по мнению ведомства, влияет ежегодный рост цен на топливо, электроэнергию и газ. Если в 2017 году 1 кВт⋅ч электроэнергии для производителей муки обходился в 204,3 сума, то в 2019 году — в 450 сумов (рост на 120,4%), отмечается в сообщении.

Объем муки, изготовленный и выставленный на биржевые торги предприятиями «Уздонмахсулот», непропорционален потребительскому спросу, пишет Генпрокуратура. Так, в 2018 году при годовой потребности населения в 3,2 млн тонн (в месяц — 267 тысяч тонн), в стране произведено всего 2,9 млн тонн, или 92% (1,5 млн тонн — «Уздонмахсулот», 1,4 млн тонн — частный сектор).

Количество муки, выставленной на биржевые торги в ноябре, составило 144 тысяч тонн (54% потребности населения), при этом оставшаяся часть муки в объеме 123 тысяч тонн (46%) производится частным сектором, а также обеспечивается за счет импорта с Казахстана, России, Таджикистана и других стран.

В 2018 году 44 предприятия «Уздонмахсулот» произвели 1,5 млн тонн муки (65%) несмотря на то, что их среднегодовая мощность составляет 2,3 млн тонн муки. В результате на биржевые торги был выставлен не полностью запланированный объем муки. В частности, 23 октября вместо запланированных по графику 6700 тонн муки на биржу выставлено 5785 тонн (86%). 24 октября недопоставлено по плану 716 тонн муки, 29 октября — 803 тонны, 30 октября — 792 тонн.

Генпрокуратура отмечает, что несмотря на разработанный план мероприятий по оптимизации затрат предприятий «Уздонмахсулот» на 18,9 млрд сумов и снижению себестоимости товара на 10,3%, по факту снижение себестоимости не обеспечено.

«Вышеперечисленные факторы способствовали росту цен на муку отечественного производства и формовой хлеб на биржевых торгах», — резюмируется в сообщении.

Ранее президент поручил приложить все усилия для снижения себестоимости производства хлеба на местах. Цена на буханку хлеба в ряде регионов Узбекистана достигла, а местами и превысила 2000 сумов.

Глава страны также поручил в полном объеме выплачивать компенсацию социально уязвимым гражданам по покрытию дополнительных расходов на приобретение муки и формового хлеба. С 1 октября ее сумма установлена в размере 50 тысяч сумов, уточняет Генпрокуратура.