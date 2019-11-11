В воскресенье на территорию Узбекистана осуществилось вторжение холодного воздуха с районов Западного Казахстана, сообщил Узгидромет. По северу страны температура воздуха понизилась на 7−10 градусов Цельсия и была в пределах +9…+14 градусов.

В понедельник антициклон зашел на всю территорию республики. С влиянием этого холодного вторжения по Узбекистану ожидается увеличение облачности, погода без осадков. Температура воздуха понизится и составит в пределах +10…+13 градусов.

До конца недели территория страны будет находиться под влиянием прохладной воздушной массы, с которой осадки не ожидаются. Температурный фон будет в пределах ночью 0…+5, 12 ноября местами до −1…−3 градусов, днем — +10…+15 градусов.

Прогноз погоды по городам Узбекистана на сайте Узгидромета