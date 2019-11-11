Квартиры в современном жилом комплексе Meridian теперь доступны в рассрочку в течение трех лет без процентов. Большая скидка в размере 35% ждет тех, кто готов оплатить сразу всю стоимость заветных квадратных метров. Покупателей ждут квартиры в современном доме с применением экологически чистых материалов и инновационных подходов.





ЖК Meridian расположен в районе с развитой инфраструктурой. Неподалеку от домов есть рынок, супермаркет, детский сад, школа, медицинские учреждения и кафе. На придомовых территориях есть разновозрастные детские площадки.





Проект подразумевает наличие минимального количества машин и других транспортных средств благодаря охраняемому подземному паркингу. Здесь смогут разместиться не только автомобили разных габаритов, но и двухколесный транспорт (велосипеды, мотоциклы), а также детские коляски. Залог безопасности жильцов ЖК Meridian — круглосуточное видеонаблюдение.





Внутри помещений все также тщательно продумано. В подъездах установлены скоростные лифты, на входе в квартиру — прочные и надежные двери. Дневной свет, шумоизоляцию, а также защиту от влаги и пыли обеспечивают окна от швейцарского производителя. Индивидуальное отопление — несомненный плюс новостроек, который оценит каждый.





Дополнительную информацию можно узнать по телефонам: (+998) 99−857−55−55, (+998) 95−196−05−50

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