Ассоциация потребительских технологий вручила компании LG Electronics награды CES 2020 Innovation Awards за прорывные инновации в области технологий и дизайна. В том числе компания получила награду Best of Innovation за достижения в области OLED-технологий LG.

Это уже восьмой год подряд, когда телевизоры LG OLED и бытовая техника LG получают награды CES Innovation Awards — официальное признание отрасли за инновационные продукты, представленные на одной из крупных ежегодных технологических выставок CES и всемирной арене потребительских трендов.

CES Best of Innovation

На выставке CES 2020 технологии OLED-телевизоров LG вновь удостоены награды Best of Innovation в категории телевизионных дисплеев в третий раз за последние пять лет. Компания LG, став одним из продаваемых OLED-брендом в мире, создала премиальную категорию OLED-телевизоров, которая обеспечивает оптимальный черный, невероятную цветопередачу и хорошие возможности в широком динамическом диапазоне.

Домашние развлечения LG

LG получит две награды за инновации, присужденные одному из первых в отрасли телевизоров NEXTGEN, который будет представлен на CES 2020 — телевизора LG OLED с поддержкой стандарта ATSC 3.0 следующего поколения, разработанного совместно с LG. Более подробная информация об отмеченных наградами развлекательных продуктах LG, включая телевизоры 8K и 4K Ultra HD, аудио и компьютерные продукты и многое другое, будет объявлена на выставке CES 2020 в январе.

Бытовая техника LG

Наградой CES 2020 Innovation Awards будет отмечен ряд новинок бытовой техники LG — холодильник LG InstaView Door-in-Door с первой в отрасли функцией Craft Ice, который также поддерживает домашние развлечения.

CES Innovation Awards

Премия CES Innovation Awards, спонсируемая CTA, ежегодно отмечает достижения в области дизайна и инженерной мысли. Награды присуждаются группой авторитетных дизайнеров, инженеров и журналистов, которые оценивают продукты в 28 категориях по различным критериям, включающим их потребительскую ценность, эстетичность, инновационный дизайн, качество и вклад в улучшение качества жизни.

Участники CES получат доступ к передовым технологиям на различных рынках такие, как 5G, искусственный интеллект, дополненная и виртуальная реальность, умный дом, умные города, транспортные средства, цифровое здравоохранение и многое другое.

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