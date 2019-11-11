По итогам деятельности за девять месяцев ООО GROSS INSURANCE вошло в тройку ведущих страховых компаний. За восемь лет деятельности компания оказала качественные услуги более 3 млн страхователям и застрахованным лицам по 2,5 млн договорам страхования с обязательствами более 400 трлн сумов. Компанией урегулированы 14 тысяч страховых случаев и выплачено более 45 млрд сумов.
Только за девять месяцев 2019 года объем поступившей страховой премии от юридических лиц составил 144 млрд сумов, а от физических лиц — 27 млрд 855 млн сумов. Таким образом был обеспечен рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года соответственно на 161% и 122%.
Клиентам компании выплачено страховое возмещение около 12 млрд сум для юридических лиц и 4 млрд сумов для физических лиц, что больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 238% и 115% соответственно.
В чем преимущество
Преимущество компании в команде, в которой более 500 специалистов в сфере страхования, финансов, аудита и актуарной науки. В GROSS INSURANCE функционирует центральный офис и более 100 филиалов в Ташкенте, Республике Каракалпакстан и во всех регионах Узбекистана. Также существует дочерняя страховая компания NEW LIFE INSURANCE, которая предоставляет услуги по добровольному и обязательному страхованию в рамках четырех классов в отрасли страхования жизни и двух классов в отрасли общего страхования.
Почему это удобно
Круглосуточно клиенты GROSS INSURANCE могут получить качественное дистанционное обслуживание центра поддержки клиентов по единому телефонному номеру из любой точки страны.
Операторы центра:
- ответят на все вопросы, связанные с предоставлением страховых услуг;
- окажут поддержку в случае наступления страхового случая;
- помогут выбрать оптимальную программу страхования и рассчитать ее стоимость, продлить страховой полис, а также узнать о результатах рассмотрения страховой претензии.
При центре поддержки клиентов работает медицинская группа в составе высококвалифицированных врачей высшей категории с многолетним — от 30 лет — опытом работы в сфере медицины. Это является гарантией оказания консультативной и лечебной помощи высокого качества 24/7.
В случае, если клиенты попадают в ДТП, на место происшествия всегда, вне зависимости от любого времени дня и ночи, выезжает группа аварийных комиссаров, которая включает в себя хорошо обученных и квалифицированных специалистов, готовых прийти на помощь.
В режиме онлайн можно оформить покупку ряда страховых продуктов на сайте компании.
Клиенты GROSS INSURANCE уже оценили мобильное приложение, с помощью которого можно быстро оформить полис, с легкостью найти ближайший филиал компании, клинику или аптеку и получить ответы на часто задаваемые вопросы. Скачать приложение можно по ссылке.
Кнопка SOS мобильного приложения для многих уже стала помощником в непредвиденных ситуациях. Даже находясь за границей, клиенты могут воспользоваться помощью компании.
Почему компании доверяют
Компания уделяет приоритетное внимание перестраховочной защите в целях сбалансированности и диверсификации своего портфеля. GROSS INSURANCE активно работает и в направлении принятия рисков на перестрахование.
Основываясь на многолетнем опыте и высокой квалификации персонала, компания разрабатывает индивидуальные программы страхования, в том числе крупных и сложных рисков, которые предоставляют клиенту возможность управлять своими затратами и комплектовать страховой пакет дополнительными опциями на свой выбор.
Что выбирают клиенты
В активе ООО GROSS INSURANCE более 110 страховых продуктов по различным направлениям. Наиболее актуальными и привлекательными страховыми продуктами по итогам аналитики спроса стали:
- страхование имущества;
- страхование ответственности;
- страхование финансовых рисков;
- страхование от несчастных случаев;
- страхование транспортных средств;
- все виды обязательного страхования.
Компания предлагает клиентам комплексные программы страхования: ипотечное страхование, страхование гостиничной деятельности, а также инновационные решения для определенных слоев населения страны, страхование ответственности фармацевтических учреждений при клинических испытаниях препаратов, страхование расходов, связанных с онкологическими заболеваниями, страхование ресторанов, страхование профессиональной ответственности туроператоров, продукт страхования автотранспортных средств Prestige, AVTO-VIP и другие.
Инициативы
Из года в год GROSS INSURANCE является инициатором и организатором общественных и благотворительных мероприятий. Компания объединяет вокруг этих событий страховой и финансовый рынок, и будет продолжать это делать.
Компания чувствует ответственность и гордость за:
- проекты в области развития спорта посредством организации ежегодных благотворительных турниров по мини-футболу;
- сотрудничество с Шахматной федерацией Узбекистана;
- партнерские отношения с хоккейным клубом «Хумо».
В ноябре GROSS INSURANCE и дочерняя страховая компания NEW LIFE INSURANCE проводят первый социальный женский форум «Я выбираю — жизнь!». Миссия проекта — оказать поддержку социальным программам, направленным на улучшение положения женщин, пострадавших от семейного насилия.
Все средства, вырученные в ходе данного мероприятия, будут направлены в шелтеры — центры реабилитации и адаптации женщин, пострадавших от насилия и предупреждения суицидов.
Компания ценит доверие клиентов, с надеждой смотрит в будущее страны и стремится сделать «завтра» стабильнее и успешнее «вчера».
Единый номер службы поддержки: 1166
Сайт: gross.uz
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