По итогам деятельности за девять месяцев ООО GROSS INSURANCE вошло в тройку ведущих страховых компаний. За восемь лет деятельности компания оказала качественные услуги более 3 млн страхователям и застрахованным лицам по 2,5 млн договорам страхования с обязательствами более 400 трлн сумов. Компанией урегулированы 14 тысяч страховых случаев и выплачено более 45 млрд сумов.

Только за девять месяцев 2019 года объем поступившей страховой премии от юридических лиц составил 144 млрд сумов, а от физических лиц — 27 млрд 855 млн сумов. Таким образом был обеспечен рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года соответственно на 161% и 122%.

Клиентам компании выплачено страховое возмещение около 12 млрд сум для юридических лиц и 4 млрд сумов для физических лиц, что больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 238% и 115% соответственно.

В чем преимущество

Преимущество компании в команде, в которой более 500 специалистов в сфере страхования, финансов, аудита и актуарной науки. В GROSS INSURANCE функционирует центральный офис и более 100 филиалов в Ташкенте, Республике Каракалпакстан и во всех регионах Узбекистана. Также существует дочерняя страховая компания NEW LIFE INSURANCE, которая предоставляет услуги по добровольному и обязательному страхованию в рамках четырех классов в отрасли страхования жизни и двух классов в отрасли общего страхования.





Почему это удобно

Круглосуточно клиенты GROSS INSURANCE могут получить качественное дистанционное обслуживание центра поддержки клиентов по единому телефонному номеру из любой точки страны.

Операторы центра:

ответят на все вопросы, связанные с предоставлением страховых услуг;

окажут поддержку в случае наступления страхового случая;

помогут выбрать оптимальную программу страхования и рассчитать ее стоимость, продлить страховой полис, а также узнать о результатах рассмотрения страховой претензии.

При центре поддержки клиентов работает медицинская группа в составе высококвалифицированных врачей высшей категории с многолетним — от 30 лет — опытом работы в сфере медицины. Это является гарантией оказания консультативной и лечебной помощи высокого качества 24/7.

В случае, если клиенты попадают в ДТП, на место происшествия всегда, вне зависимости от любого времени дня и ночи, выезжает группа аварийных комиссаров, которая включает в себя хорошо обученных и квалифицированных специалистов, готовых прийти на помощь.

В режиме онлайн можно оформить покупку ряда страховых продуктов на сайте компании.

Клиенты GROSS INSURANCE уже оценили мобильное приложение, с помощью которого можно быстро оформить полис, с легкостью найти ближайший филиал компании, клинику или аптеку и получить ответы на часто задаваемые вопросы. Скачать приложение можно по ссылке.

Кнопка SOS мобильного приложения для многих уже стала помощником в непредвиденных ситуациях. Даже находясь за границей, клиенты могут воспользоваться помощью компании.





Почему компании доверяют

Компания уделяет приоритетное внимание перестраховочной защите в целях сбалансированности и диверсификации своего портфеля. GROSS INSURANCE активно работает и в направлении принятия рисков на перестрахование.

Основываясь на многолетнем опыте и высокой квалификации персонала, компания разрабатывает индивидуальные программы страхования, в том числе крупных и сложных рисков, которые предоставляют клиенту возможность управлять своими затратами и комплектовать страховой пакет дополнительными опциями на свой выбор.

Что выбирают клиенты

В активе ООО GROSS INSURANCE более 110 страховых продуктов по различным направлениям. Наиболее актуальными и привлекательными страховыми продуктами по итогам аналитики спроса стали:

страхование имущества;

страхование ответственности;

страхование финансовых рисков;

страхование от несчастных случаев;

страхование транспортных средств;

все виды обязательного страхования.

Компания предлагает клиентам комплексные программы страхования: ипотечное страхование, страхование гостиничной деятельности, а также инновационные решения для определенных слоев населения страны, страхование ответственности фармацевтических учреждений при клинических испытаниях препаратов, страхование расходов, связанных с онкологическими заболеваниями, страхование ресторанов, страхование профессиональной ответственности туроператоров, продукт страхования автотранспортных средств Prestige, AVTO-VIP и другие.





Инициативы

Из года в год GROSS INSURANCE является инициатором и организатором общественных и благотворительных мероприятий. Компания объединяет вокруг этих событий страховой и финансовый рынок, и будет продолжать это делать.

Компания чувствует ответственность и гордость за:

проекты в области развития спорта посредством организации ежегодных благотворительных турниров по мини-футболу;

сотрудничество с Шахматной федерацией Узбекистана;

партнерские отношения с хоккейным клубом «Хумо».

В ноябре GROSS INSURANCE и дочерняя страховая компания NEW LIFE INSURANCE проводят первый социальный женский форум «Я выбираю — жизнь!». Миссия проекта — оказать поддержку социальным программам, направленным на улучшение положения женщин, пострадавших от семейного насилия.

Все средства, вырученные в ходе данного мероприятия, будут направлены в шелтеры — центры реабилитации и адаптации женщин, пострадавших от насилия и предупреждения суицидов.





Компания ценит доверие клиентов, с надеждой смотрит в будущее страны и стремится сделать «завтра» стабильнее и успешнее «вчера».

Единый номер службы поддержки: 1166

Сайт: gross.uz

Facebook: fb.com/grossuz

Instagram: @grossuzb

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