Посетитель парка Tashkent City оштрафован за выброшенную шелухи от семечек в неустановленном месте, сообщила пресс-служба Государственного комитета Узбекистана по экологии и охране окружающей среды.

В отношении Ш. К. оформлен административный протокол по статье 91−1 Кодекса об административной ответственности (выбрасывание твердых бытовых и строительных отходов, а также слив жидких бытовых отходов в неустановленных местах) и назначен штраф в размере половины базовой расчетной величины (111,5 тысячи сумов).

В сообщении комитета отмечается, что на территории парка Tashkent City установлены специальные урны для окурков, пластиковых бутылок, бумаги и даже батареек. Кроме того, функционируют две «умные урны», которые прессуют отходы по мере заполнения.

Похожий случай произошел в Андижане. Сотрудники областного Управления по экологии и охране окружающей среды в ходе экологического рейда задержали на рынке Б. Худойбердиева, который выкинул одноразовый стакан для кофе в арык. Мужчина также оштрафован на 111,5 тысячи сумов.