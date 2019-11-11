Согласно данным ООН, каждый день в результате небезопасных абортов умирает около 130 женщин. По оценкам , в развивающихся странах на 100 тысяч небезопасных абортов приходится 220 случаев смерти женщин. Жертвами таких абортов, в первую очередь, становятся женщины из малообеспеченных семей и уязвимых слоев населения.

Однако почти каждый случай смерти и инвалидности, вызванный небезопасным абортом, можно было бы предотвратить при помощи полового воспитания и своевременного применения эффективных противозачаточных средств.

В конце августа председатель Сената Танзила Нарбаева отмечала, что учебные программы по репродуктивному здоровью и половому воспитанию так и не были разработаны Минздравом и министерствами в сфере образования, несмотря на то, что на тот момент прошло уже более полугода с момента вступления в силу закона о репродуктивном здоровье. Статья 3 закона гласит, что получение информации о методах контрацепции и доступа к ним является составной частью репродуктивного здоровья граждан.

В целях изучения уровня информированности молодёжи Узбекистана о современных методах контрацепции проект Ю-Репорт совместно с Министерством здравоохранения Каракалпакстана провели анонимный опрос граждан в возрасте от 15 до 35 лет и старше по всему Узбекистану.

В анонимном опросе согласились принять участие 3654 респондентов во всех регионах, из которых 1300 — это девушки и женщины и 2250 — молодые люди и мужчины. 1005 участников проекта отказались принимать участие в опросе.

43% опрошенных сообщили, что ничего (20%) или почти ничего (23%) не знают о методах и особенностях применения контрацепции, 24% указали, что знают «немного в общих чертах». 33% респондентов указали, что знают очень хорошо (15%) или достаточно хорошо (18%).

В возрастной группе 15−19 лет около 50% респондентов ответили, что не знают о методах и способах контрацепции ничего или почти ничего, в возрастной группе 20−24 года этот показатель был равен 53%.

63% опрошенных не обсуждали с кем-либо вопросы контрацепции: из них 44% респондентов выбрали вариант «ни с кем не обсуждали», 19% респондентов не обсуждали ни с кем, но читали об этом в интернете (при этом для получения информации интернет используют 22% мужчин и лишь 13% женщин). В основном тема контрацепции обсуждается между подругами или друзьями — 16% участников опроса выбрали именно этот вариант.

Девушки более склонны обсуждать такие вопросы с матерями: 6% из них отметили, что обращались к матери, тогда как среди молодых людей с матерью об этом говорили только 2%. Отцы имели незначительную роль в информировании о контрацепции как у респондентов мужского, так и женского пола во всех возрастных категориях.

Более половины респондентов (54%) считают, что вокруг них нет достаточной информации о способах и методах контрацепции. Этот вариант выбрали 50% женщин и 58% мужчин. Лишь 27% опрошенных ответили, что такой информации достаточно.

Больше всего респонденты хотели бы получать информацию о методах контрацепции от доктора — 29% выбрали именно этот вариант ответа. 26% склонны к выбору интернета в качестве источника информации: из них 30% мужчин и 17% женщин.

13% считают, что лучше информировать об этом именно в школах. Этот вариант ответа популярен среди возрастной группы 15−19 лет (18%).

29% 14-летних хотели бы получать информацию от своих родителей — и это наиболее желанный источник информации для этого возраста.

8% респондентов, которые выбрали вариант «Другое», указали свои варианты наиболее удобного источника информации о контрацепции:

Телевизор, социальная реклама; От Ю-Репорт; Такая информация не нужна; Из всех доступных источников; На занятиях в учебных заведениях; На сайте Министерства здравоохранения или других официальных сайтах.

Мнения Ю-Репортёров

«Информация о методах контрацепции должна быть доступной, а не табу, как сейчас. Поместить её можно в тех же аптеках в виде брошюр и плакатов». «Хотелось бы, для начала, чтоб тема контрацепции не была столь табуированной, словно это что-то постыдное. Наоборот, нужно, чтоб окружающие люди, будь то семья, учителя, психологи и доктора, говорили и учили молодежь пользоваться средствами контрацепции. Иначе будет много неприятных последствий». «Лучше этому учиться, не имея никакого контакта. Так как молодые люди стесняются при таких разговорах, зажимаются, или даже становится смешно». «Об этом все узнают со временем. Нет необходимости дополнительно давать знания об этом. Ученики только будут смеяться». «Нужно организовывать семинары по принципу „сверстники — сверстникам“ с 15−16 лет, например, в школе. Не верю, что во всех семьях родители говорят об этом детям, у нас есть понятие „уят“, об этом во многих семьях открыто не говорят. Да и большинство нашей молодёжи не консультируются у психолога».

Большинство респондентов (60%) считают, что оба партнёра должны заботиться о контрацепции. При этом 16% мужчин считают, что об этом должны думать в первую очередь сами мужчины, среди женщин лишь 9% склонны думать, что это забота мужчин.

43% опрошенных отметили, что не ведут половой жизни и не смогли ответить на вопрос о применении ими контрацепции (из них 52% женщин и 37% мужчин).

Чем выше возраст респондента, тем он более склонен выбрать вариант ответа «Постоянно». Например, в возрасте 35+ 45% респондентов отметили, что постоянно пользуются контрацепцией, и лишь 9% в возрасте 20−24 лет выбрали это вариант.

Среди 18% респондентов, наиболее часто пользующихся контрацептивами, преобладают презервативы — 61% выбрали именно их. Спираль — на втором месте по распространенности (27%). На последнем месте — таблетки (5%).

При выборе своего метода контрацепции 34% респондентов советовались с врачом, 24% выбирали сами, 22% сделали такой выбор вместе с партнёром. При этом к врачу обращались 48% женщин и 28% мужчин.

Чем выше возраст респондента, тем он более склонен советоваться с врачом касательно выбора методов контрацепции — 53% респондентов в возрасте 35+ сообщили, что консультировались с врачом.

Специалисты отмечают, что при выборе метода контрацепции необходимо проконсультироваться с врачом. За подробной информацией можно обратиться в поликлинику по месту жительства.

Результаты опроса показали относительно небольшой уровень информированности молодёжи о противозачаточных средствах и особенностях их применения. Многие молодые люди не склонны обсуждать данные вопросы со своим ближайшим окружением.

Большинство опрошенных считают, что вокруг них недостаточно информации о методах контрацепции или её совсем нет. При этом молодёжь уделяет важную роль медработникам, интернету и школьным занятиям в распространении подобной информации.

Тем не менее, среди молодёжи ощущается чёткое разделение на сторонников повышения доступности и информированности о контрацепции и тех, кто не видит в этом явной необходимости.

Ю-Репорт — это инновационная платформа для вовлечения молодёжи, которая используется молодыми людьми во многих странах мира для обсуждения вопросов, которые касаются их жизни и внесения положительных изменений в свои сообщества. Проект в Узбекистане реализуется при поддержке ЮНИСЕФ, Союза молодёжи, Министерства народного образования, Сената и ряда компаний.

Результаты опроса необходимы для понимания ситуации с информированностью молодёжи Узбекистана о современных методах контрацепции и подготовки специальных программ по повышению их осведомленности об этом.

Данные, полученные в результате опроса, не отражают мнение ЮНИСЕФ и не являются репрезентативными, они отражают мнение участников опроса Ю-Репорт.