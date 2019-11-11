11 ноября примерно в 8:30 на территории махали «Сурум» Куйичирчикского района Ташкентской области (ул. Намунали уй, 1) произошел взрыв от утечки газа из отопительного котла.

По предварительным данным, в результате взрыва и обрушения крыши дома погибли два человека, сообщил Следственный департамент при МВД Узбекистана.





МЧС Узбекистана уточняет, что еще четыре человека с ранениями разной степени тяжести госпитализированы в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа и выясняет причины произошедшего. О деталях инцидента должно быть сообщено дополнительно.