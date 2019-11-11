Предстоящая расчистка балансов крупнейших государственных банков в Узбекистане в рамках либерализации национальной экономики и финансового сектора подкрепляет мнение Fitch Ratings о готовности властей поддерживать госбанки в случае необходимости в ближайшей перспективе. Это учитывается в рейтингах дефолта эмитента таких банков, говорится в пресс-релизе рейтингового агентства.

Во внимание принимается тот факт, что банки находятся в государственной собственности, имеют системную значимость и хорошую историю поддержки, которую они получали в последние годы, а также учитывает их роль в кредитовании госпредприятий, отмечают эксперты.

«Fitch пересмотрит свое мнение только в случае существенных изменений одного или нескольких из этих факторов, в частности, в случае приватизации контрольных пакетов акций банков или в случае, если Узбекистан разработает систему оздоровления проблемных банков», — подчеркивается в сообщении.

В октябре правительство объявило о планах передать крупные кредиты неудовлетворительного качества, унаследованные с предыдущих периодов, в Фонд реконструкции и развития Узбекистана до конца этого года. В агентстве не ожидают «существенного улучшения» качества активов банков в связи с передачей кредитов ФРРУ, поскольку «передаваемые проблемные кредиты уже имели гарантии от государства и не признавались в отчетности как обесцененные».

В действительности доля обесцененных кредитов у банков несколько увеличится, поскольку в результате передачи кредитов снизится знаменатель (валовые кредиты), в то время как числитель останется без изменений (кредиты, признанные обесцененными в отчетности), считают эксперты. При этом, по их оценкам, этот показатель останется ниже 5%.

Инициатива правительства свидетельствует о намерении перевести банковскую систему Узбекистана на более коммерческую основу и ограничить директивное кредитование, отмечает Fitch. Приблизительно 40% всего кредитования банковского сектора представляет собой передачу госбанками финансирования от ФРРУ стратегически важным секторам (нефтегазовый, а также химический и энергетический секторы).

По мнению экспертов, долгосрочные последствия для кредитоспособности госбанков в результате какого-либо изменения бизнес-моделей в сторону от госфинансирования и директивного кредитования являются неопределенными и будут в большей степени зависеть от стратегии кредитования и стандартов андеррайтинга.

В агентстве полагают, что продажа миноритарных долей ряда госбанков иностранным инвесторам (включая ЕБРР и МФК) может оказать положительный эффект на практики корпоративного управления и контроля за рисками у этих банков. Ранее «Газета.uz» писала о планах властей выставить на продажу акции нескольких госбанков, в числе которых — «Алокабанк», «Туронбанк», банк «Асака», Asia Alliance Bank и Узпромстройбанк.