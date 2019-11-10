9 ноября примерно в 02:00 на 727-м км автодороги А-380 «Гузор-Бухоро-Нукус-Бейнеу» на территории Амударьинского района Каракалпакстана произошло ДТП, в котором погибли два человека, сообщила пресс-служба Следственного Департамента МВД.

40-летний водитель грузового автомобиля «ГАЗ-52» Е. А., управлявший автомобилем по доверенности и следовавший по маршруту «Амударья-Нукус», наехал на 40-летнего Б. К. и 39-летнего К. А., которые сидели на правой обочине проезжей части.

В результате Б. К. от полученных травм скончался на месте, а К. А. — в пути в медицинское учреждение.

По данному факту Следственное управление при МВД Каракалпакстана возбудило уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 266 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортного средства лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее человеческие жертвы) Уголовного кодекса Узбекистана.

В рамках уголовного дела водитель «ГАЗ-52» Е. А. привлечен к участию в качестве подозреваемого. Ведется предварительное следствие, назначены судебные экспертизы.