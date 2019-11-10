С внедрением в 2021 году идентификационных карт, заменяющих паспорта гражданина Узбекистана (ID-карты), вопрос прописки должен потерять актуальность, заявил ответственный сотрудник Главного управления миграции и оформления гражданства Министерства внутренних дел Руслан Каримов.

На пресс-конференции 7 ноября, посвященной изменениям в сфере упорядочения миграции и регистрации граждан, журналисты подняли вопрос о необходимости постоянной прописки в Ташкенте и Ташкентской области.

«Постоянная прописка осталась в двух-трех странах мира. В таких странах, как Россия, Беларусь, где законодательство схоже с нашим, действует система регистрации… Этот вопрос обсуждается. Рассматриваются вопросы, что будет, если отменить постоянную прописку, можно ли также перейти на систему регистрации. Мы изучили опыт Южной Кореи, Беларуси, соседних стран. После анализа мы разработаем и внесем предложения», — сказал Руслан Каримов.

Представитель ГУМиОГ отметил, что введение ID-карт вместо паспортов должно упростить и облегчить процессы регистрации.

«Всем известно, что с 2021 года мы перейдем на ID-карты. В них, например, не требуется печать. Вместе с этим мы пересмотрим систему прописки. По этому вопросу в Министерстве внутренних дел действует рабочая группа. МВД — это не министерство, которое думает о том, как бы усложнить жизнь гражданина… Система прописки будет упрощена. Вот раньше постоянно говорили о том, что [выездные] стикеры ОВИР есть только в Узбекистане и в Северной Корее — мы внедрили заграничные паспорта. Мы обещаем, что через год-два вопрос прописки практически перестанут поднимать», — заявил он.

Согласно озвученным данным, за первые 10 месяцев текущего года постоянную прописку в Ташкенте получили 32380 человек, в Ташкентской области — 7462 человека. В столице временно зарегистрированы 145854 человек, в Ташкентской области — 27286.

Юрист и блогер Хушнудбек Худойбердиев подчеркнул, что из-за института прописки в Ташкенте страдает Ташкентская область. Согласно пункту 12 Положения о порядке постоянной прописки и учета по месту пребывания граждан Узбекистана в Ташкенте и Ташкентской области, учет по месту пребывания не считается основанием для приобретения жилья.

«Зачем в Ташкентской области постоянная прописка? Про Ташкент мы поняли, это отдельная республика, где, наверное, хотят продавать новостройки. В Бекабаде зачем это нужно? Или в Аккургане? Пунктом 12 ограничивать прописку — зачем? Это не укладывается в голове. Говоря о болезненных вопросах, мы говорим, что Ташкентская область не развивается. Может, из-за прописки не развивается? Может, в Аккурган, Бекабад, Буку поэтому и не едут? Из-за Ташкента страдают отдаленные районы Ташкентской области. Кто этот порядок внедрил в свое время, бог знает, но это неразумно», — заявил он.

Ранее общенациональное движение «Юксалиш» предложило заменить прописку в Ташкенте упрощенной регистрацией.