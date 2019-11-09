Боец смешанных единоборств из Узбекистана Махмуд Мурадов сразится с американцем Тревором Смитом на турнире UFC on ESPN 7. Поединок состоится 7 декабря на арене Capital One Arena в Вашингтоне.

Изначально Тревор Смит (15−9 MMA, 5−6 UFC) должен был сразиться с Алонзо Менифилдом (9−0 MMA), но в итоге его соперником станет Махмуд Мурадов (23−6 MMA, 1−0 UFC).

В сентябре 29-летний узбекистанский боец успешно начал карьеру в UFC, одержав победу решением судей над итальянцем Алессио Ди Кирико (12−4). В настоящее время у спортсмена серия из 12 побед после последнего поражения в 2016 году.

38-летний ветеран UFC Тревор Смит проиграл три из последних четырех боев, в том числе Элиасу Теодору и Заку Каммингсу.

Махмуд Мурадов является членом команды американского боксера Флойда Мейвезера-младшего. Ранее спортсмен подписал профессиональный контракт с UFC, став первым узбекистанцем в этой спортивной организации.