Жители Узбекистана стали чаще жаловаться на невыдачу чеков контрольно-кассовых машин (ККМ) и непринятие пластиковых карт при покупке товаров, сообщила пресс-служба Государственного налогового комитета.

Фраза «терминал не работает» в последнее время снова укрепилась в быту и стала одной из самых популярных в обиходе, отмечает ГНК. Участились случаи, когда потребители заходят в магазин, набирают продукты и только у кассы выясняется, что расплатиться по пластиковой карте невозможно. Причина — терминал не работает.

На телефон доверия комитета поступило 748 жалоб, касающихся невыдачи чеков ККМ, а также невозможности приобрести товар посредством пластиковой карты. В связи с этим, налоговые органы в 2019 году подали на рассмотрение бизнес-омбудсмана 719 заявок на проверку предпринимателей, в 400 из них была проведена проверка и наложены штрафы.

В ГНК отмечают, что непринятие пластиковых карт и невнесение денежных средств в ККМ торговыми точками стимулирует рост внебанковского налично-денежного оборота. Это, в свою очередь, отражение производства нелегальных товаров, нелегального импорта и в целом нелегальной торговли. Главный мотив — стремление уйти от налогообложения.

Больше всего правонарушений, связанных с терминалами и ККМ выявлено в Ташкенте — 81 случай, далее — в Андижанской области (67), далее — Ташкентской (62), Хорезмской (36), Ферганской (32), Наманганской (22) и других областях.

В соответствии со статьей 119 Налогового кодекса, за торговлю и оказание услуг без применения контрольно-кассовых машин и расчетных терминалов взимается штраф от 30-ти до 50-кратного размера базовой расчетной величины (6,7−11,2 млн сумов), а за нарушение этого правила в течение года после применения штрафа — от 75 до 100 БРВ (16,7- 22,3 млн сумов).

ГНК призвал предпринимателей к порядочному ведению бизнеса, а потребителей — сообщать о случаях отказа в принятии пластиковой карты или невыдачи чека в государственные налоговые органы. Телефон доверия ГНК: 71 244−98−98, Call-центр: 71 202−32−82, 1198.