Социал-демократическая партия «Адолат» заявила, что ожидает правовой оценки и реакции Генеральной прокуратуры Узбекистана по делу Абдуллоха Тохирова, который пропал на две недели после вызова в Управление внутренних дел Андижанской области.

Молодой человек, о местонахождении которого не было известно с 26 октября, вышел на связь поздно вечером в пятницу — позвонив отцу, он сообщив, что едет домой из Ташкента.

В заявлении на своем сайте, озаглавленном «#АбдуллоҳТопилди Ҳали адолат қарор топмади» (#АбдуллохНашелся, но справедливость еще не восторжествовала), партия «Адолат» отмечает, что нахождению Абдуллоха Тохирова способствовали широкий общественный резонанс, реакция СМИ и блогеров. В партии заявили, что ожидают от Генпрокуратуры реакции и правовой оценки действий лиц, которые не сообщали о его местонахождении.

«Адолат» стала единственной партией, выступившей с заявлениями по Абдуллоху Тохирову. Ранее она осудила происходящее и призвала «не попирать закон».