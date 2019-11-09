В Ташкенте прошла международная конференция «Современный страховой рынок Узбекистана», в которой с докладами выступили эксперты сферы из Великобритании, США, России, Германии, Китая, Украины и представители отечественных компаний.

Участники обсудили нынешнее состояние рынка страхования в Узбекистане и перспективы его развития, мировые тенденции, проблемы, мешающие развитию сферы.

Частный сектор в отрасли страхования Узбекистана начал расти. С 2016 по 2018 годы валовая премия государственных страховых компаний снизилась с 64% до 28%.

«Ежегодно объем инвестиций в сектор увеличивается на 40%, в 2018 году он достиг 3 трлн сумов. Если в 2016 году доля страхования жизни составляла всего 9%, то в прошлом году этот показатель вырос до 26%, в третьем квартале 2019 года страховые премии в этом направлении составили около $27 млн», — сказал директор Агентства по развитию страхового рынка Камолиддин Талипов.

Что происходит в мире

Во всем мире страховой бизнес растет в среднем на 3% в год. За 10 лет страховые премии выросли с 2,6 трлн евро в 2008 году до 3,6 трлн в 2018 году.

Также растут страховые премии на душу населения, в среднем они составляют 847 евро на человека. При этом динамика роста по регионам меняется. Традиционные лидеры — Северная Америка и Западная Европа потеряли в общем объеме страховых сборов 4% и 6% соответственно. В то время как Китай, например, за 10 лет вырос по отношению к другим игрокам почти в три раза — с 4% до 11%.

«Так называемый insurance penetration rate (уровень проникновения страхования), который рассчитывается суммой всех страховых премий, поделенной на ВВП, глобально составляет 6,35%, в Узбекистане — всего 0,35%. Разрыв огромный», — отметил генеральный директор New Frontier (Великобритания) Сердар Карлиев.

Он также добавил, что страховые премии на душу населения в мире равны 847 евро, в Узбекистане — 5 евро. Это говорит о низкой цене продукта. При этом у лидера списка — Гонконга — этот показатель составляет 7,5 тыс. евро. Похожий с Узбекистаном показатель (5 евро) у Нигерии.

«Нужно приложить много усилий, чтобы вырваться из этого отстающего сегмента и подняться хотя бы на среднемировой уровень. Сейчас отставание в 162 раза», — отметил Карлиев.





В качестве ключевого решения проблемы эксперт предложил приватизацию сферы. Это позволит продвигать страхование как метод управления рисками, привлечь иностранные инвестиции и технологии, создать новые квалифицированные рабочие места в отрасли, а также у населения появится больше выбора страховых продуктов, усилится конкуренция с государственными страховщиками.

Директор New Frontier поддержал намерение правительства по приватизации Кафолат: «Надеюсь, компания будет первой ласточкой, за примером которой последуют и другие. Будет интересно, кто купит госдолю, как после этого компания будет развиваться», — сказал спикер.

Еще одной тенденцией на мировом рынке, к которой участники конференции рекомендовали в Узбекистане приглядеться, является внедрение риск-ориентированного подхода. Страховые компании оценивают не просто риски, связанные с премией, обязательствами страховой компании, но в то же время оценивают риски активов, кредитный, рыночный. Это позволяет более активно управлять капиталом страховой компании.

Этот тренд распространяется и на развивающиеся рынки, что обусловлено стремлением привлечь иностранных инвесторов, для которых риск-ориентированный подход с точки зрения управления капитала является более понятным и дает больше возможности с точки зрения сопоставимости.





Причем тут финансовая грамотность

Представитель S&P Global Ratings Екатерина Толстова рассказала о корреляции финансовой грамотности населения с развитием страхового рынка.

«Для развивающихся стран, в том числе для Узбекистана, вопрос стоит не только в том, что необходимо вырасти в объемах страховой премии. Нужно развивать культуру страхового сообщества и понимание людей о том, что страхование — это защита, которая дает возможность дальнейшего роста благосостояния населения, снизить нагрузку с государства и позволить страховым компаниям отвечать по обязательствам. В развитых странах около 70% всего населения являются финансово грамотными, в развивающихся странах этот показатель составляет менее 30%. Это также дает задел на будущее в плане развития страхового сектора Узбекистана», — отметила Толстова.

Она также привела данные исследования S&P, согласно которому в домохозяйствах стран ЕС можно выделить расходы на страхование, в то время как в России, Казахстане, Узбекистане основную долю с точки зрения денежных расходов занимают в основном продовольственные товары.

Люди должны понимать, зачем им нужно покупать страховой полис. Сейчас у многих преобладает мнение, что деньги выплачиваются в никуда.

Кроме того, по мнению консультанта International Securities Consultancy Ltd (Гонконг) Майкла Коэна защита потребителей в Узбекистане находится на низком уровне. Если потребители почувствуют себя защищенными, они с большей готовностью будут покупать страховые полисы, считает эксперт.





Куда движется рынок

В начале августа президент подписал постановление «О мерах по реформирования и обеспечению ускоренного развития страхового рынка Узбекистана», которым утверждена «дорожная карта» развития сферы на 2019−2020 годы.

Председатель правления «Узагросугурта» Сарвар Отамуратов рассказал о семи направлениях развития рынка, определенных постановлением.

Первое — совершенствование нормативно-правовой базы. Закон «О страховой деятельности» устарел и не отвечает современным требованиям. В новой редакции документа будут уточнены многие понятия, заложены новые виды страхования, оформление договоров и, главное, установлены квалификационные требования, предъявляемые к работникам страховых компаний.

Предполагается принятие закона об обязательных видах страхования, совершенствование механизмов добровольного пенсионного страхования, а также создание Фонда гарантированных выплат по страхованию жизни.

С принятием новых законодательных актов у участников рынка появится возможность использовать новые инвестиционные инструменты.

«Сегодня страховщики ограничены в этом плане. Если мы расширим перечень инвестиционных инструментов, это позволит нам завтра участвовать в бюджетном финансировании, частных инвестиционных проектах. Страховые компании смогут выступать учредителями инвестиционных фондов, это будет служить развитию рынка капитала», — отметил Отамуратов.

Второе — институциональное развитие регулирования страховой деятельности. Будут пересмотрены нормативы платежеспособности страховщиков, повышены размеры уставных фондов, будут предъявляться требования к качеству активов страховых компаний.





Кроме того, планируется пересмотр методики расчета порядка образования и размещения страховых резервов. Со следующего года начинается первый этап перехода на Международные стандарты финансовой отчетности. Это позволит компаниям выйти на международный рынок.

Третье — развитие и расширение инфраструктуры страхового рынка. Здесь предполагается разработать положение о страховых агентах в новой редакции. Сегодня в Узбекистане существует более 7 тыс. страховых агентов.

«И сейчас существует положение о страховых агентах, но международный опыт показал, что работа наших страховых агентов отличается от международных. Например, если страховой агент содействовал заключению договора, он ведет его до окончания срока страхования. В Узбекистане агент заключает договор, отдает его страховщику и на этом его работа заканчивается. Будет утверждено положение о порядке оказания аджастерских, суюрвейерских услуг и услуг ассистанс. Это для нас не новая, но не развитая сфера. Многие функции этих субъектов выполняют сами страховые компании. Сейчас количество вспомогательных институтов незначительно», — сказал спикер.

Четвертое — повышение уровня капитализации, платежеспособности и финансовой устойчивости профессиональных участников страхового рынка. Для этого страховым компаниям, в первую очередь, необходимо обеспечить прозрачность отчетности.

Пятое — усиление защиты прав потребителей страховых услуг и других субъектов и популяризация страхования и страховой культуры.

Шестое — расширение объемов спектра и повышение качества страховых услуг. Планируется внедрение новых инновационных видов страхования. Услуги будут оказываться в электронном виде.

«В развитых странах нет отдельных лицензий на страхование жизни и общие виды страхования. У них одна лицензия, что позволяет им сочетать эти два вида и в одном договоре указывать разные страховые случаи. Сегодня в Узбекистане есть 135 видов страхования, они будут увеличены в несколько раз. Это количество будет расти», — считает руководитель «Узагросугурта».

Седьмое — система подготовки специалистов страхового рынка. Отамуратов назвал это направление самым важным и одновременно очень проблематичным.

Постановлением предусмотрено внедрение в профильных вузах направления «страховое дело», куда сотрудники страховых компаний смогут поступить на заочное обучение без экзаменов.

«Думаю, это послужит появлению молодых специалистов, которые будут развивать рынок в новом направлении», — подчеркнул эксперт.

Кроме того, будут внедрены механизмы повышения страховой и финансовой грамотности населения. В сотрудничестве с министерствами образования в школах и вузах внедрят предметы, связанные с финансами.

Реализация всех этих мер даст возможность за два года повысить уровень проникновения общих активов в два раза, плотность — в три раза и премии в более чем три раза, заявил глава Агентства по развитию страхового рынка Камолиддин Талипов.

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