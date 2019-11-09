Национальная палата инновационного здравоохранения Узбекистана и китайская компания Beijing Hong Tianli Pharmaceutical Co подписали меморандум в области здравоохранения и фармацевтического развития. Документ подписали 5 ноября в Ташкенте председатель палаты Ровшан Изамов и президент компании У Цинзе, об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе палаты.

Фармпроизводитель специализируется на выпуске препаратов на основе лекарственных трав по традиционным рецептам китайской медицины. Согласно документу, компания будет поставлять препараты из Китая в Узбекистан, «а после исследования рынка планируется создание совместного предприятия по производству лекарственной продукции в республике», — отметили в пресс-службе.

В меморандуме отмечается, что компания также рассматривает возможность открытия реабилитационной больницы и курортно-оздоровительного городка с обучающим центром на основе традиционной медицины.

Кроме того, стороны договорились о продвижении на первом этапе пяти видов лекарственных средств на основе целебных трав, направленных на лечение диабета, гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний, различных повреждений печени.

«При положительных прогнозах анализа рынка, китайская сторона планирует поэтапно привлечь в 2020—2024 годах в республику прямые инвестиции в размере 100 млн долларов», — отмечается в сообщении.