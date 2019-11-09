В Узбекистане планируется ввести новый порядок оплаты за отопление. Это предусмотрено проектом постановления президента «О дополнительных мерах по совершенствованию системы теплоснабжения и финансовому оздоровлению предприятий теплоснабжения», который разработало Министерство жилищно-коммунального обслуживания.

Документом предлагается с 1 января 2020 года ввести порядок, в соответствии с которым:

расчеты с потребителями за услуги централизованного теплоснабжения переводятся на систему оплаты в расчете за 1 кв. м. отапливаемой площади (до этого предлагалось — 1 кв. м. общей площади) на один день отопительного периода;

(до этого предлагалось — 1 кв. м. общей площади) на один день отопительного периода; при формировании и установлении тарифов на услуги теплоснабжения для потребителей учитываются затраты на развитие и модернизацию предприятий теплоснабжения, а также предусматривается поэтапное внедрение механизмов покрытия себестоимости оказываемых ими услуг за счет сокращения производственных затрат и снижения себестоимости тепловой энергии;

предприятий теплоснабжения, а также предусматривается оказываемых ими услуг за счет сокращения производственных затрат и снижения себестоимости тепловой энергии; убытки, возникающие в результате применения пониженных тарифов на тепловую энергию и горячую воду для населения, покрываются за счет республиканского бюджета Республики Каракалпакстан, местных бюджетов областей и города Ташкента.

Министерству финансов совместно с Советом Министров Каракалпакстана, хокимиятами областей и города Ташкента, при формировании параметров бюджета на 2020 год будет поручено предусмотреть необходимые средства для покрытия убытков (всего 59,7 млрд сумов), возникающих в результате применения пониженных тарифов на тепловую энергию и горячую воду для населения.

Документом также планируется утвердить дорожную карту по развитию системы теплоснабжения республики в 2020—2022 годах с разработкой проекта закона «О теплоснабжении» и проектов стратегий комплексного развития и полномасштабной модернизации систем теплоснабжения.

Как ожидается, в структуре центрального аппарата МинЖКО будут созданы Управление по комплексному развитию систем теплоснабжения и Управление по содержанию и эксплуатации систем теплоснабжения.

Централизованное теплоснабжение предполагается перевести на закрытую систему, а поставку тепловой энергии и горячей воды населению осуществлять на основе трехсторонних договоров между предприятиями теплоснабжения, потребителями и товариществами частных собственников жилья (ТЧСЖ) или профессиональными управляющими компаниями. В случае непосредственного управления многоквартирным домом собственниками — на основе двусторонних договоров.

Обсуждение проекта продлится до 23 ноября.