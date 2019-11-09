Гражданин Республики Корея Кан Нам Гю (Kang Namkyu) привлечен в качестве подозреваемого к участию в уголовном деле о частном агентстве занятости Korean and Migrations Xususiy Bandlik Agentligi в качестве подозреваемого, сообщил Следственный Департамент МВД Узбекистана.

В октябре было возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 4 статьи 168 Уголовного кодекса Узбекистана (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) в отношении должностных лиц агентства — Кахрамона Отакулова, Мусурмона Аликулова и Одила Кабулова. Компания предлагала трудоустройство в Республике Корея, свыше 645 граждан авансом оплатили услуги — от 27 млн сумов до 32 млн сумов каждый.

Таким образом, на расчетный счет фирмы поступило более 12 млрд сумов, которые руководство компании потратило на личные нужды. Сейчас ведется расследование и принимаются меры по возмещению ущерба потерпевшим.

Пострадавшие от преступных действий вышеуказанного гражданина Республики Корея могут обратиться в Следственный Департамента по телефонным номерам: 71−231−31−98, 71−231−36−22, 71−233−65−34.