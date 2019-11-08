«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz представляет рецепты кексов.
Голландский яблочный кекс
Вкусный, ароматный кекс с яблоками и орехами с ноткой корицы и кондитерской крошкой — отличное дополнение к чаю.
Морковный кекс с орехами
Хорошая альтернатива тортам — морковный кекс с фисташками и грецкими орехами под сливочной глазурью. Его просто испечь, но получается он изумительно вкусным.
Кекс с ежевикой
Кекс с ежевикой получается невероятно нежным и рассыпчатым, кислинка лимона и ежевики отлично его дополняет.
Простой кекс на кефире
Универсальный рецепт кекса, к которому подойдет любая начинка. Нежный, воздушный кекс на кефире украсит любой стол. Самый вкусный кекс из простых и доступных ингредиентов.
Простой кекс с изюмом
Кекс с изюмом понравится тем, кому хочется чего-нибудь вкусного и на скорую руку. Готовый кекс можно покрыть шоколадной глазурью или присыпать сахарной пудрой.
Простой яблочный кекс
Нежный яблочный кекс украсит семейное чаепитие. Он получается пышным и мягким с приятным яблочным ароматом.
Кекс с чаем «Эрл Грей» и лимоном
Если надоели слишком сладкие десерты, то можете попробовать испечь кекс с чаем и лимоном. Приятная начинка с легкой кислинкой понравится семье и друзьям.
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