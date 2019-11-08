«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz представляет рецепты кексов.

Голландский яблочный кекс





Вкусный, ароматный кекс с яблоками и орехами с ноткой корицы и кондитерской крошкой — отличное дополнение к чаю.

Морковный кекс с орехами





Хорошая альтернатива тортам — морковный кекс с фисташками и грецкими орехами под сливочной глазурью. Его просто испечь, но получается он изумительно вкусным.

Кекс с ежевикой





Кекс с ежевикой получается невероятно нежным и рассыпчатым, кислинка лимона и ежевики отлично его дополняет.

Простой кекс на кефире





Универсальный рецепт кекса, к которому подойдет любая начинка. Нежный, воздушный кекс на кефире украсит любой стол. Самый вкусный кекс из простых и доступных ингредиентов.

Простой кекс с изюмом





Кекс с изюмом понравится тем, кому хочется чего-нибудь вкусного и на скорую руку. Готовый кекс можно покрыть шоколадной глазурью или присыпать сахарной пудрой.

Простой яблочный кекс





Нежный яблочный кекс украсит семейное чаепитие. Он получается пышным и мягким с приятным яблочным ароматом.

Кекс с чаем «Эрл Грей» и лимоном

Если надоели слишком сладкие десерты, то можете попробовать испечь кекс с чаем и лимоном. Приятная начинка с легкой кислинкой понравится семье и друзьям.

Еще больше рецептов — на Zira.uz.



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