Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш посвятил статью роли бизнеса в построении справедливого общества. Он считает, что частный сектор и финансовые институты должны отвечать не только перед акционерами, но и перед обществом, а инвестиции в «зеленую экономику» и в достижение Целей устойчивого развития востребованы и выгодны.

Антониу Гутерриш отмечает, что в разных уголках мира люди выходят на улицы, потому что считают, что власти не учитывают их интересы, и во многих случаях у них есть на то основания.

По мнению главы ООН, нацеленность исключительно на экономический рост без учета его последствий ведет к климатической катастрофе, потере доверия населения к институтам власти и веры в будущее.

Генсек уверен, что без участия частного сектора не удастся выполнить Цели устойчивого развития, задача которых — решение к 2030 году, среди прочего, проблем нищеты, неравенства, климатического кризиса и ухудшения состояния окружающей среды.

«Частному сектору отведена важнейшая роль в решении этих проблем, — утверждает глава ООН. — Различные предприятия уже наладили тесное сотрудничество с ООН, чтобы внести свой вклад в построение более стабильного и справедливого будущего с опорой на Цели в области устойчивого развития».

За четыре года удалось добиться определенных успехов, например, в области сокращения нищеты и детской смертности, тем не менее, мир далек от выполнения поставленных целей.

«Масштабы голода увеличиваются; половина жителей планеты не могут получить базовое образование и не имеют доступа к первичному медицинском обслуживанию; женщины повсеместно сталкиваются с дискриминацией и несправедливостью», — подчеркнул Антониу Гутерриш, пояснив, что одна из причин отставания — недостаток финансирования.

Ресурсов госбюджета не хватает. Поэтому нужны частные инвестиции. ООН уже сотрудничает с финансовым сектором, «который сейчас переживает важный этап, который будет определять характер взаимоотношений бизнеса с государственной политикой», написал Антониу Гутерриш.

Генеральный секретарь призвал лидеров бизнеса не только заниматься инвестициями, но и добиваться изменений в политике. Одним из главных препятствий для ответственного бизнеса, по его мнению, является субсидирование добычи ископаемого топлива, которое деформирует рынок.

«Правительства, не желающие менять устаревшую нормативно-правовую и политическую базу и налоговые системы, тормозят прогресс», — считает Антониу Гутерриш.

По мнению генсека ООН, крупные предприниматели должны использовать свое влияние для пропаганды инклюзивного роста и возможностей. «Нет ни одной глобальной цели, где бы ни были востребованы инвестиции частного сектора», — говорится в статье.