Заместитель министра иностранных дел Узбекистана Дилшод Ахатов 8 ноября пригласил посла Турции Эра Мехмета Сураййа для разъяснения ситуации, связанной со смертью в Анкаре гражданки Узбекистана Нодиры Кодировой. Об этом сообщила пресс-служба МИДа.

23-летняя Нодира Кодирова была найдена мертвой с огнестрельным ранением 23 сентября в доме депутата Сирина Унала, где она работала сиделкой.

Как отмечает МИД, посол выразил искреннее сожаление в связи трагическим инцидентом и отметил, что в настоящее время соответствующие органы власти Турции всесторонне и тщательно ведут следствие, изучая все обстоятельства по данному делу.

Дипломат заверил, что следствие проводится объективно, и о его ходе и итогах узбекская сторона будет оперативно и регулярно информирована.