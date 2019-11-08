Департамент по борьбе с экономическими преступлениями Генеральной прокуратуры выявил хищения на 15,3 млрд сумов (около 1,6 млн долларов) с начала 2018 года в Республиканском специализированном научно-практическом медицинском центре акушерства и гинекологии (РСНПМЦАГ).

Как сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Хаёт Шамсутдинов, ответственные лица центра с целью получения незаконной выгоды вступили в преступный сговор с сотрудниками Мирзо-Улугбекского филиала банка «Ипак Йули», Юнусабадского филиала «Давр-банка», а также с должностными лицами и руководителей четырех частных компаний.

В отношении причастных сотрудников РСНПМЦАГ и других возбуждено уголовное дело, ведется следствие.







