Школа бизнеса Alpha Education организовывает воркшоп от SETTERS Education, который пройдет 23 ноября в Ташкенте.

Почему нужно идти на первый воркшоп SETTERS в Ташкенте:

SETTERS входит в топ-10 ведущих агентств в России по версии Tagline;

агентство работало с такими брендами, как Levi’s, МТС, L’oréal, Borjomi, Сбербанк, ASUS, Gucci;

SETTERS Education — это образовательное направление агентства SETTERS. Оно поможет не только разобраться в SMM, но и стать настоящими профессионалами в Digital;

образовательные программы строятся на опыте агентства с реальными проектами, а не на пустой теории;

слушатели получат навыки SMM, которые будут работать сегодня и завтра, а не вчера.





Программа воркшопа

Евгений Давыдов с темой «Маркетинг в социальных медиа: Тактика и стратегия»:

социальные сети, как инструмент маркетинга;

экспресс-анализ конкурентов: как с его помощью получить выводы;

целевая аудитория и где она обитает;

площадки и инструменты в социальных сетях: как добиться синергии;

кейсы, деньги, два поста — смотреть все на практике.





Виктор Вит с темой «Хайпмейкинг. Как создаются громкие проекты в интернете»

как создаются громкие проекты в интернете;

что такое хайп и его отличие от вирусного маркетинга;

примеры, кейсы, тренды, правила;

авторская методология хайпмейкинга.





Стоимость участия

Бизнес (1−3 ряды):

при оплате до 10 ноября — 1,35 млн сумов;

при оплате после 10 ноября — 1,5 млн сумов.

Стандарт:

при оплате до 10 ноября — 950 тысяч сумов;

при оплате после 10 ноября — 1,25 млн сумов.

Количество билетов ограничено.

Дата и время проведения: 23 ноября, с 10:00 до 18:00

Место проведения: гостиница InterHotel (бывшая Intercontinental)

Телефон для справок: (+998) 99−835−05−25

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