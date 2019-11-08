Школа бизнеса Alpha Education организовывает воркшоп от SETTERS Education, который пройдет 23 ноября в Ташкенте.
Почему нужно идти на первый воркшоп SETTERS в Ташкенте:
- SETTERS входит в топ-10 ведущих агентств в России по версии Tagline;
- агентство работало с такими брендами, как Levi’s, МТС, L’oréal, Borjomi, Сбербанк, ASUS, Gucci;
- SETTERS Education — это образовательное направление агентства SETTERS. Оно поможет не только разобраться в SMM, но и стать настоящими профессионалами в Digital;
- образовательные программы строятся на опыте агентства с реальными проектами, а не на пустой теории;
- слушатели получат навыки SMM, которые будут работать сегодня и завтра, а не вчера.
Программа воркшопа
Евгений Давыдов с темой «Маркетинг в социальных медиа: Тактика и стратегия»:
- социальные сети, как инструмент маркетинга;
- экспресс-анализ конкурентов: как с его помощью получить выводы;
- целевая аудитория и где она обитает;
- площадки и инструменты в социальных сетях: как добиться синергии;
- кейсы, деньги, два поста — смотреть все на практике.
Виктор Вит с темой «Хайпмейкинг. Как создаются громкие проекты в интернете»
- как создаются громкие проекты в интернете;
- что такое хайп и его отличие от вирусного маркетинга;
- примеры, кейсы, тренды, правила;
- авторская методология хайпмейкинга.
Стоимость участия
Бизнес (1−3 ряды):
при оплате до 10 ноября — 1,35 млн сумов;
при оплате после 10 ноября — 1,5 млн сумов.
Стандарт:
при оплате до 10 ноября — 950 тысяч сумов;
при оплате после 10 ноября — 1,25 млн сумов.
Количество билетов ограничено.
Дата и время проведения: 23 ноября, с 10:00 до 18:00
Место проведения: гостиница InterHotel (бывшая Intercontinental)
Телефон для справок: (+998) 99−835−05−25
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