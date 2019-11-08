Двухдневная международная конференция Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС) «Борьба с терроризмом — сотрудничество без границ» с участием представителей правоохранительных органов стран-участниц ШОС, международных антитеррористических структур ООН, ОБСЕ, СНГ и Интерпола завершилась 7 ноября в Ташкенте.

Директор исполкома РАТС ШОС Джумахон Гиёсов, выступая на открытии конференции, заявил, что террористическая организация «Исламское государство» превращается из квазигосударственного образования в глобальную сетевую организацию. По его мнению, главари ИГ переориентировались на дистанционную вербовку своих сторонников, включая хакерские атаки и методы киберпреступности.

Джумахон Гиёсов считает, что лидерам ИГ удалось сохранить систему управления ресурсной базой, достаточную для совершения нападений и терактов по всему миру.

«Участники конференции акцентировали внимание на получении международными террористическими организациями доходов за счет расширения взаимодействия с транснациональной оргпреступностью, использование ими для сбора средств электронных платежных сервисов», — говорится в заявлении по итогам конференции.

По мнению участников конференции, в число наиболее популярных платежных сервисов входят Western Union, American Express, PayPal, Яндекс.Деньги, VisaTransfer, а также краундфандинговые онлайн-платформы и неформальная расчетная система «Хавала». В заявлении отмечается необходимость координации усилий по пресечению каналов финансирования терроризма.

Выступившие акцентировали внимание на том, что террористические организации пытаются приобретать новые виды вооружений и военной техники, средств геолокации и спутниковой связи. Кроме того, террористические группы в своей деятельности все более активно используют беспилотные летательные аппараты, технологии искусственного интеллекта и достижения в информационно-телекоммуникационной сфере, говорится в заявлении.

Об использовании террористическими организациями цифровых технологий накануне в Ташкенте говорил и глава Федеральной службы безопасности России Александр Бортников. В частности, террористы пытаются привить экстремистскую идеологию молодежи в странах СНГ с помощью проповедей и лекций, которые распространяются в открытом доступе в интернете. Кроме того, по данным главы российской спецслужбы, джихадисты создают закрытые сетевые сообщества, где дистанционно обучают террористов-одиночек.