Nissan Patrol — это легенда. А обновленный Nissan Patrol 2020 стал вершиной роскоши, комфорта и бескомпромиссных внедорожных качеств бренда, которые будут доступны владельцу в любых условиях.





Новый Nissan Patrol стал еще более стильным и брутальным. Его легко опознать по «бумерангам» дневных ходовых огней и новому прочтению фирменной решетки радиатора V-Motion. Ее горизонтальные хромированные «ребра» и массивная окантовка визуально подчеркивают ширину автомобиля.

На корме выделяются светодиодные фонари с рисунком в виде бумерангов, впервые появившиеся на автомобиле Nissan динамические поворотники и массивная хромированная накладка, гордо несущая имя легендарного «патруля».





В зависимости от комплектации доступны два бампера: аэродинамичный «городской» и подчеркивающий бездорожью доблесть модели внедорожный. Вид дополняют эффектные 18- или 20-дюймовые диски, которые буквально поворачивают не только колеса, но и головы окружающих.





Восьмиместный салон стал еще просторнее. Здесь появились сиденья с новым профилем и обивкой из стеганой кожи, дорогие материалы и мультируль, обтянутый и простроченный вручную. В таких условиях водитель с «капитанской» посадкой и его пассажиры будут чувствовать себя в исключительном комфорте при любой дорожной ситуации.

В топовой комплектации передние сиденья комплектуются системой вентиляции и поясничным валиком с электроприводом. Задние ряды можно сложить, чтобы сделать гигантским и без того вместительное багажное пространство.





Новую центральную консоль украшают сразу два дисплея: верхний предназначен для навигации и мультимедии, нижний — для управления настройками автомобиля и климат-контролем. Медиасистема поддерживает Apple CarPlay и Android Auto, а 11 динамиков премиальной акустической системы Bose обеспечат звук, как в концертном зале. Салон дополнительно изолирован от шумов и вибраций.





Под капотом скрывается мощный и надежный бензиновый двигатель V6 4,0 литра мощностью 275 л.с. (394 Н•м). Он дополняется семиступенчатым «автоматом» и системой полного привода All-Mode 4×4 с возможностью блокировки заднего дифференциала. Режимы можно переключать буквально на ходу: песок, асфальт, камни и снег.

Таким образом, на Nissan Patrol можно поехать зимой в горы, всей семьей на пикник за город или с друзьями в автотур по всему Узбекистану. И водитель всегда будет уверен, что доедет до пункта назначения.





Nissan Patrol оснащен интеллектуальной системой Intelligent Mobility, которая гарантирует исключительную безопасность водителя и всех пассажиров. Автомобиль получил систему экстренного торможения с функцией определения пешеходов, систему предупреждения о фронтальных столкновениях, систему помощи при спуске и подъеме, подушки безопасности по кругу с «занавесками» и интеллектуальный круиз-контроль.

Передний и задний парктроники и камеры кругового обзора значительно облегчат парковку в городе и процесс покорения бездорожья.





Компания Premium Auto, официальный дистрибьютор Nissan в Узбекистане, уже сейчас предлагает внедорожник Nissan Patrol 2020 на условиях CIP Tashkent без таможенной очистки в трех комплектациях: SE T2 ($49632), SE Titanium ($54199), SE Platinum City ($60444). С полным списком комплектаций можно ознакомиться по ссылке. Оплата производится в сумах по курсу ЦБ Республики Узбекистан на день оплаты.

Как купить внедорожник Nissan Patrol в Ташкенте

При покупке до 31 декабря еще можно успеть оформить и «растаможить» новый Nissan Patrol на льготных условиях с нулевой ставкой импортной таможенной пошлины, так как с 1 января 2020 года отменяется льгота на ввоз дорогих новых иномарок.

Примерный расчет стоимости таможенной очистки и оформления внедорожника Nissan Patrol SE Titanium c двигателем объемом 4 литра, стоимостью $54199 при покупке до 31 декабря 2019 года в сравнении с покупкой после 1 января 2020 года.

При покупке до 31 декабря 2019 года:

Акциз: 54199×20% = $10839.

НДС: (54199 + 10839) x 15% = $13008.

Таможенные процедуры (0,2%) = $108.

Итого к оплате: 10839 + 13008 + 108 = $23955.

При покупке с 1 января 2020 года:

Таможенная пошлина (20% + $3×4000 куб. см) = 54199×20% + 12000 = $22840.

Акциз: 4000 куб. см x 3,1 = $12400.

НДС: (54199 + 22840 + 12400) x 15% = $13416.

Таможенные процедуры (0,2%) = $108.

Итого к оплате: 22840 + 12400 + 13416 = $48764.

Таким образом, автомобиль с таможенной очисткой и оформлением примерно обойдется: 54199 + 23955 = $78154 до конца 2019 года и $102963 с 1 января 2020 года соответственно.

В итоге стоимость таможенного оформления после 1 января 2020 года для этого автомобиля вырастет в 2 раза. Если купить автомобиль сейчас, то можно значительно сэкономить.

Получить подробную информацию можно по телефону: (+998) 71−295−88−77

Адрес: ул. Туена, 10, автосалон Premium Auto

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