Сегодня и завтра холодный антициклон, который господствовал над территорией Узбекистана последние несколько дней, будет отступать, сообщила пресс-служба Узгидромета.

Ночные заморозки ослабнут, дневная температура несколько повысится. Сохранится малооблачная погода, температура воздуха ночью ожидается в пределах 0…+5 градусов, днем — +12…+17 градусов, что, как отмечают синоптики, близко к средним многолетним значениям.

В воскресенье по территории Казахстана будет проходить очередное холодное вторжение. Поскольку Узбекистан окажется на периферии этого антициклона, ожидается увеличение облачности и незначительное понижение температуры на 2−3 градуса.