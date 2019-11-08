Жилой комплекс Novza — оптимальный вариант для тех, кто желает приобрести квартиру в новостройке, но не готов ждать когда застройщик закончит строительство и сдаст в эксплуатацию долгожданную жилплощадь. К тому же в готовом комплексе проще ориентироваться и оценивать качество готового объекта.
Комплекс благополучно сдан, получил кадастр и уже полностью функционирует. В ЖК Novza уже осталось всего 16 квартир из 202.
Компания предлагает будущим жителям:
- удобное расположение и развитую инфраструктуру;
- благоустроенный и озелененный двор;
- наземную и подземную парковочные зоны;
- зону барбекю, беседки и детскую площадку на территории комплекса;
- круглосуточную охрану, обслуживание комплекса управляющей компанией MMG;
- разработку дизайна квартиры в подарок.
Доступные квартиры
3-комнатные площадью от 105 кв. м до 110 кв. м
4-комнатные площадью от 123 кв. м до 261 кв. м
С мансардами от 121 кв. м до 174 кв. м
Пентхаус 323 кв. м
Ежедневно с 9:00 до 18:00 на территории комплекса работают сотрудники управляющей компании, которые проведут экскурсию по комплексу и доступным квартирам.
Подробную информацию о ЖК Novza можно найти на сайте.
Телефон отдела продаж: (+998) 78−150−11−11
Адрес: Мирзо-Улугбекский р-н, ул. Осие, 1
Ориентир: ЖК «Новомосковская»
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