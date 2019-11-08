Жилой комплекс Novza — оптимальный вариант для тех, кто желает приобрести квартиру в новостройке, но не готов ждать когда застройщик закончит строительство и сдаст в эксплуатацию долгожданную жилплощадь. К тому же в готовом комплексе проще ориентироваться и оценивать качество готового объекта.

Комплекс благополучно сдан, получил кадастр и уже полностью функционирует. В ЖК Novza уже осталось всего 16 квартир из 202.





Компания предлагает будущим жителям:

удобное расположение и развитую инфраструктуру;

благоустроенный и озелененный двор;

наземную и подземную парковочные зоны;

зону барбекю, беседки и детскую площадку на территории комплекса;

круглосуточную охрану, обслуживание комплекса управляющей компанией MMG;

разработку дизайна квартиры в подарок.

Доступные квартиры

3-комнатные площадью от 105 кв. м до 110 кв. м





4-комнатные площадью от 123 кв. м до 261 кв. м





С мансардами от 121 кв. м до 174 кв. м





Пентхаус 323 кв. м





Ежедневно с 9:00 до 18:00 на территории комплекса работают сотрудники управляющей компании, которые проведут экскурсию по комплексу и доступным квартирам.

Подробную информацию о ЖК Novza можно найти на сайте.

Телефон отдела продаж: (+998) 78−150−11−11

Адрес: Мирзо-Улугбекский р-н, ул. Осие, 1

Ориентир: ЖК «Новомосковская»

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