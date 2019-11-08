В ночь на 7 ноября самолет авиакомпании Uzbekistan Airways, летевший рейсом HY-502 Пекин-Ташкент, совершил экстренную посадку в аэропорту Ланьчжоу провинции Ганьсу, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

Посадку произвели в связи с ухудшением состояния здоровья пассажиров — граждан Узбекистана А. С., М. М., Д. А. и его супруги и сына — граждан России. Они после приземления самолета и оказания первой медицинской помощи были госпитализированы в городскую клиническую больницу.

Ранним утром 7 ноября самолет вылетел в Ташкент.

Посольство Узбекистана в Китае установило постоянный контакт с медицинским учреждением и держит ситуацию на контроле.

Один из пассажиров рейса поделился подробностями полета в Facebook. По его словам, у мужчины 40−45 лет во время полета поднялось артериальное давление, а у пятилетнего мальчика случился приступ эпилепсии. Автор поста поблагодарил сотрудников Uzbekistan Airways за за профессионализм.