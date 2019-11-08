Когда принимается решение о приобретении недвижимости, сразу появляются различные вопросы. Первые из них — самим ли продумать планировку и дизайн будущей квартиры или обратиться к профессионалам? Dream City Development раскрыл тему на примере жилого комплекса Boulevard, расположенного на территории Tashkent City.





Жилой комплекс Boulevard — это продуманное пространство для комфортной жизни в центре Ташкента. Здесь расположено более тысячи высококлассных апартаментов с возможностью выбора площади и высоты потолков, масштабная шопинг-авеню и грандиозный парк Tashkent City в двух шагах.

Всем желающим проживать в деловом центре столицы девелопер Dream City предлагает несколько вариантов: квартиры со свободной планировкой и апартаменты с дизайнерским ремонтом.





Особенности и выгодные стороны ремонта под ключ

При выполнении ремонтных работ специалистами дизайнерского бюро ошибки исключаются, так как над процессом осуществляется полный контроль. Профессионалы Dream Architect создают индивидуальные проекты, при которых все уголки квартиры выполняют конкретную задачу.

Также дизайн-бюро Dream Architect сотрудничает с поставщиками высококачественных материалов напрямую. Это позволяет снизить их конечную стоимость, чего не будет при самостоятельном выполнении ремонтных работ.





Почему стоит воспользоваться услугами дизайнерского бюро

Ремонт от дизайнерского бюро Dream Architect предпочтительней потому, что у владельца квартиры может не быть четкого понимания того, что он хотел бы получить в итоге. Отбор наиболее интересного из всего увиденного, а затем компоновка в единое стилистическое решение — работа, требующая профессионализма.

Если ремонт должен выполнить какую-то конкретную задачу, например, визуально расширить помещение, то интуитивно понятные решения помогают далеко не всегда, а профессионалы знают как использовать имеющуюся площадь рационально, эргономично и с большим комфортом.





Квартиры со свободной планировкой

Квартиры со свободной планировкой имеют свои преимущества для тех, кто точно знает, чего хочет и как это реализовать. Этот вариант также подойдет людям, которые хотят самостоятельно погрузиться в хлопоты, связанные с ремонтом, поиском подрядчиков и закупкой материалов.

Какой бы вариант покупатель не выбрал, эксперты по недвижимости Dream City Development проконсультируют его по всем интересующим вопросам и предложат наиболее подходящий вариант.

Единый информационный центр: (+998) 71−202−22−22

Офис продаж работает ежедневно без выходных, с 9:00 до 19:00.

Адрес: ул. Фурката, МДЦ Tashkent City

Ориентир: дорога со стороны площади Дружбы народов в сторону проспекта им. Алишера Навои.

Сайт: dreamcity.uz

Telegram: t.me/dreamcityuz

Facebook: fb.com/dreamcity.uz

Instagram: @dreamcity.uz

На правах рекламы.