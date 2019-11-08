Веломарафон для любителей под девизом «Роль женщин в развитии устойчивого и инклюзивного транспорта» состоится 9 ноября в Ташкенте, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Федерации велоспорта Узбекистана.

Принять участие в бесплатном заезде могут женщины и мужчины. На месте будут также организованы пункты аренды велосипедов для участников. Чтобы взять велосипед напрокат, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, уточнили в федерации.





Маршрут веломарафона.

Марафон стартует в 15:00 у ледового дворца «Хумо Арена», регистрация участников начнется в 14:00. Протяженность маршрута составит 10,2 км

Победителей и участников мероприятия ждут памятные подарки и концертная программа.

Телефон для справок: 71−231−27−05, 71−231−27−06.