Паралимпийский чемпионат мира по легкой атлетике стартовал 7 ноября в Дубае. Всего за медали и путевки на Паралимпиаду-2020 борются 1400 спортсменов, сообщил телеканал Международного олимпийского комитета. Узбекистан на соревновании, которое продлится до 16 ноября, представляют 25 спортсменов.

По данным Национального олимпийского комитета, в первый же день соревнования параатлеты Узбекистана выступили успешно. Дониёр Салиев в прыжках длину Т-12 завоевал золотую медаль и лицензию на Паралимпийские игры в Токио-2020, показав результат 7,44 метра. На втором месте в этой же категории расположился параатлет Малайзии Кар Джи Вонг, на третьем — спортсмен из Азербайджана Камиль Алиев.

В НОК отметили, что это уже восьмая лицензия Узбекистана. В сентябре парапловцы Шохсанам Тошпулатова, Ислом Асанов и Фирдавс Мусабеков завоевали путевки на Паралимпиаду-2020 в Токио.