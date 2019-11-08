Первым заместителем председателя Узпромстройбанка назначен Ориф Алибоевич Бутаев, занимавший должность заместителя председателя Центрального банка Узбекистана. Об этом «Газете.uz» сообщили источники в банковской сфере.

Ориф Бутаев (1983 г. р.) — выпускник Ташкентского государственного экономического университета (2006) и Банковско-финансовой академии (2012).

Он был назначен замглавы Центробанка в ноябре прошлого года. До этого возглавлял департамент ЦБ по ведению государственного реестра кредитной информации.