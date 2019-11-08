Войска противовоздушной обороны и военно-воздушных сил Узбекистана успешно провели испытания ракет зенитных ракетных систем FD-2000, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Министерства обороны страны.

Ведомство в конце октября заявило о том, что впервые приступило к испытанию ракет зенитных ракетных систем FD-2000 на полигоне «Кулкудук» в Навоийской области.

«Зенитчики, развернувшись в указанных местах, выполнили обнаружение воздушных целей на значительном удалении и уничтожили их, выполнив электронные пуски», — рассказали в Минобороны. В качестве целей, имитирующих авиацию условного противника, были задействованы беспилотные летательные аппараты.

В ходе учений расчеты зенитных ракетных комплексов также отработали задачи по уничтожению условных диверсионно-разведывательных групп, действия личного состава при налетах авиации, а также проведению технического контрольного осмотра боевой техники и их заправки.

Зенитные ракетные системы FD-2000 производят в Китае, они предназначены для поражения всех типов аэродинамических целей — самолетов, вертолетов, беспилотников, крылатых ракет.

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