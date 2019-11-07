Спецслужбы России, Азербайджана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана пресекли в 2019 году деятельность 13 ячеек международных террористических организаций и задержали 138 боевиков, сообщило РИА Новости со ссылкой на директора Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александра Бортникова.

Об этом он заявил на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ, прошедшем 7 ноября в Ташкенте.

Александр Бортников добавил, что с мая по октябрь на пограничный контроль поставили более 200 граждан СНГ, подозреваемых в причастности к террористическим или религиозно-экстремистским организациям.

Совместно с Комитетом государственной безопасности Беларуси был пресечен канал незаконной поставки оружия, изъято более 40 единиц огнестрельного оружия и 9000 боеприпасов. Кроме того, спецслужбы России, Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана изъяли из оборота «значительное количество наркотических и психотропных веществ» и накрыли несколько лабораторий по производству наркотиков.

Глава ФСБ сообщил, что спецслужбы СНГ отмечают рост активности в Афганистане подразделений «Исламского государства», планирующих экспансию в страны содружества.

«Мы фиксируем нарастающую активность подразделений ИГ в Афганистане, объединенных в так называемый „Вилаят Хорасан“. В тесной связи с ним действуют „Джамаат Ансаруллах“ и „Исламское движение Восточного Туркестана“. Их цель — создание плацдарма для экспансии на пространство СНГ», — сказал Александр Бортников.

По данным главы ФСБ, террористы пытаются привить экстремистскую идеологию молодежи в странах СНГ с помощью проповедей и лекций в нелегальных религиозных учреждениях. Подобные проповеди и лекции также распространяются в открытом доступе в интернете. Кроме того, джихадисты создают закрытые сетевые сообщества, где дистанционно обучают террористов-одиночек, заявил Александр Бортников.

Председатель Службы государственной безопасности (СГБ) Узбекистана Абдусалом Азизов рассказал об угрозе возвращения террористов из Сирии и Ирака на фоне успешной антитеррористической кампании в этих странах.

«Боевики международного терроризма предпринимают попытки вернуться к местам постоянного проживания для продолжения террористической деятельности», — приводит Kun.uz слова Абдусалома Азизова. Глава СГБ отметил, что фактор трудовой миграции населения также создает условия для попадания граждан стран содружества под влияние религиозно-экстремистских и международных террористических организаций.

Кроме того, Абдусалом Азизов заявил, что нестабильная обстановка в Афганистане способствует росту наркотрафика и трансграничной преступности, а также отсрочке реализации крупных региональных экономических, энергетических и транспортных проектов.

Участников заседания Совета руководителей спецслужб СНГ в тот же день принял президент Узбекистана, сообщила пресс-служба главы государства.

На встрече было подчеркнуто, что укрепление сотрудничества в области безопасности является одним из приоритетов председательства Узбекистана в содружестве в 2020 году.

Внимание на встрече было уделено необходимости оперативного обмена информацией между спецслужбами стран СНГ и проведения совместных мероприятий по борьбе с терроризмом, экстремизмом, наркотрафиком и организованной преступностью.

Отмечалась важность консолидации усилий в борьбе с киберпреступностью, в противодействии использованию интернета и цифровых технологий в целях пропаганды насилия и радикальных взглядов.