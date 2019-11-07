Новое издание Красной книги Узбекистана планируется к публикации до конца года. Последняя редакция книги издавалась в 2009 году, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Академии наук.

В новое издание будут включены 314 редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений, которые нуждаются в защите. В действующий список будут внесены 15 новых видов и исключены 8 (таким образом виды, относящиеся к категории 0 — «вероятно исчезнувшие» — сократятся с 19 до 10).

К публикации также подготовлен второй том Красной книги, посвященный животному миру. Текущее издание включает 188 видов, включая подвиды. В новое войдет еще 21 вид животных, находящихся на грани исчезновения — 5 видов беспозвоночных, 5 видов пресмыкающихся, 4 вида птиц, 7 видов млекопитающих.

Исследования национальной флоры и фауны провели ученые Института ботаники и Института зоологии Академии наук.

Первое издание Красной книги Узбекистана было опубликовано в 1984 году. Следующие редакции выходили в 1998, 2006 и 2009 годах. Новое издание станет пятым по счету.

Положение о порядке подготовки, издания и ведения Красной книги было утверждено постановлением правительства от 19 декабря 2018 года. Издание книги должно выходить не реже одного раза в пять лет в электронном и бумажном виде.