Специалисты «Узнефтегазинспекции» в октябре проанализировали соблюдение подведомственной организацией «Карши нефть базаси» правил приема, хранения и распространения нефтепродуктов, сообщила пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана.

В результате проверки были обнаружены факты недостачи, несоответствия качества нефтепродуктов, списания без оснований, а также отпуска нефтепродуктов по льготным ценам без соответствующего разрешения на общую сумму 11,5 млрд сумов.

На момент инвентаризации нефтепродуктов, хранящихся в резервуарах, обнаружена недостача в объеме 38,4 тонн на сумму 220,3 млн сумов, излишки — 5,7 тонн на сумму 50,9 млн сумов, необоснованное списание нефтепродуктов без оформления документации — 26,4 тонн на сумму 160,1 млн сумов, отпуск нефтепродуктов по льготным ценам автозаправочным станциям без разрешения от «Узбекнефтегаза» в объеме 3,8 тонн на сумму 7,5 млрд сумов.

Для проверки качества нефтепродуктов пробы из резервуаров были переданы Ташкентской контрольно-химической лаборатории «Узнефтегазинспекции». Результаты показали, что в нескольких резервуарах общим объемом 82,9 тонны на суму 514,6 млн сумов нефтепродукты не соответствует качеству.

Документы проверки и анализов направлены в правоохранительные органы.