Валовой внутренний продукт Узбекистана по итогам текущего года вырастет на 5,5%, а в 2020 году — на 5,8%, прогнозирует Европейский банк реконструкции и развития. Об этом говорится в новом отчете ЕБРР «Региональные экономические перспективы» (Regional Economic Prospects). Прогнозы повышены по сравнению с предыдущим, майским отчетом банка, на 0,5 и 0,6 п. п. соответственно.

По мнению экспертов банка. рост экономики Узбекистана будет обеспечиваться в первую очередь за счет развития промышленности и строительного сектора.

В отчете отмечается, что в стране наблюдается значительный — на 45% — рост экспортных операций в долларовом выражении за первые восемь месяцев года, а также рост импорта на 33%, что отражает либерализацию торговли и региональную интеграцию.

Кроме того, зафиксирован 60-процентный рост объемов кредитования за три квартала по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что говорит о растущих инвестициях в инфраструктуру и деловую активность.

Инфляция за первые три квартала года замедлилась до 14,1% против 18,2% в таком же периоде прошлого года.

Средний темп роста для всех стран, в которых инвестирует ЕБРР, в 2019 году замедлится до 2,4% (в 2018 году — 3,4%). В 2020 году он должен подняться до 2,9%, что немного ниже майского прогноза (3%) и гораздо ниже фактического темпа роста в 2017 году, который составил 3,8%.