Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 7 ноября подписал постановление о совершенствовании порядка таможенного оформления товаров, перемещаемых физическими лицами для собственных нужд. Примечательно, что проект документа с таким же содержанием находится на общественном обсуждении до 7 ноября.

В соответствии с документом, с 1 января 2020 года вводится упрощенный порядок взимания таможенных платежей, предусматривающий уплату единого таможенного платежа взамен таможенной пошлины, налога на добавленную стоимость и акцизного налога для физических лиц, ввозящих товары в ручной клади и сопровождаемом багаже через пункты пропуска государственной границы Узбекистана. Такой же порядок вводится в отношении товаров, поступающих в адрес физического лица в международных почтовых и курьерских отправлениях для некоммерческих целей.

С 1 января также устанавливается требование об обязательном наличии производственной упаковки продовольственной продукции животного происхождения, ввозимой физическими лицами при перемещении через таможенную границу в ручной клади, сопровождаемом багаже, а также в почтовых отправлениях для личного пользования.

Единый таможенный платеж взимается при превышении предельных норм ввоза товаров, не подлежащих обложению таможенными платежами, в части превышения предельных норм, исходя из таможенной стоимости товара по всем его категориям независимо от кода Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Узбекистана и страны происхождения.

Ставка единого таможенного платежа утверждена в размере 30% от таможенной стоимости, но не менее 3 долларов США за 1 кг.

(В проекте постановления предлагалось установить ставку в 30%, но не менее 2 долларов за 1 кг для продовольственных товаров и 50%, но не менее 4 долларов за 1 кг для непродовольственных товаров.)

При превышении норм ввоза, установленной с февраля 2018 года для алкогольной продукции, в том числе пива (не более 2 л всего на одно физлицо), табачных изделий (не более 10 пачек), духов и туалетной воды (не более 3 единиц) и ювелирные изделия (не более 65 г), таможенные платежи уплачиваются в общеустановленном порядке.

Ранее Государственный таможенный комитет пояснял, что введение единого таможенного платежа упростит процедуры расчета платежей и снизит их стоимость (ГТК приводил примеры расчетов на единого платежа для сыра, шоколада и одежды).

Перечень товаров, не относящихся к товарам для собственных нужд при их ввозе физическими лицами:

1. Двигатели внутреннего сгорания.

2. Котлы центрального отопления, классифицируемые в субпозиции 8403 10 ТН ВЭД Узбекистана.

3. Машины, механизмы, оборудование, классифицируемые в позициях 8426 — 8430, 8433 — 8442, 8444 00 — 8449 00 000 0, 8453 — 8464, 8465, 8466, 8468, 8474 — 8480, 8486, 8514, 8530, 8534 00, 8535, 8545, 8548, 9024, 9027, 9030 и 9031 ТН ВЭД (за исключением косилок для газонов, парков или спортплощадок, бытовой пилы дисковой).

4. Солярии для загара.

5. Медицинская техника и оборудование (за исключением шприцев, игл, катетеров, канюлей, аналогичных инструментов, оборудования для измерения кровяного давления, температуры, а также аппаратуры, необходимой для использования по медицинским показаниям).

6. Мебель медицинская, хирургическая, стоматологическая или ветеринарная (за исключением необходимой для использования по медицинским показаниям больничных коек с механическими приспособлениями).

7. Парикмахерские кресла и аналогичные кресла, их части.

8. Аппаратура и оборудование для фотолабораторий, классифицируемые в товарной позиции 9010 ТН ВЭД.

9. Приборы, аппаратура и модели, предназначенные для демонстрационных целей, классифицируемые в товарной позиции 9023 00 ТН ВЭД.

10. Игровые автоматы, приводимые в действие монетами, банкнотами, банковскими карточками, жетонами или аналогичными средствами оплаты.