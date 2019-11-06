Жилой комплекс Usta Shirin отличается необычным архитектурным стилем, который является новым и довольно оригинальным для Ташкента. Разработчики ЖК стремились создать свой, непохожий на другие, проект. Источником вдохновения для них служил необычный, яркий городской архитектурный стиль Куала-Лумпура, Сингапура, Гонконга.

При этом Usta Shirin не только воплощает в себе передовые творческие решения, но и является ультрасовременным зданием с внедрением последних технологий в области строительства. Ресурсо- и энергосберегающие технологии вкупе с системой «Умный дом» позволяют значительно сэкономить расходы по коммунальному хозяйству.





В строительстве жилого комплекса Usta Shirin используются стройматериалы только высокого качества от мировых и отечественных производителей, которые полностью соответствуют всем экологическим нормам и требованиям безопасности.

Жилой комплекс Usta Shirin станет архитектурной жемчужиной Ташкента, который удачно воплотит в себе последние достижения в строительной отрасли. Здесь жильцам будет обеспечен высочайший уровень комфорта и безопасности.

В самом жилом комплексе Usta Shirin будет насчитываться 200 квартир с широким выбором для клиентов. В зависимости от своих возможностей, вкусов и предпочтений можно купить 2-, 3- и 4-комнатную квартиру с площадью от 63 до 600 кв. м.

Продуманная планировка с использованием только высококачественных материалов позволит жильцам реально ощутить, что такое полноценный комфорт. А высокие потолки 3,3 м позволят претворить в жизнь любые дизайнерские задумки.





Главная изюминка в квартире и во всем жилом комплексе — просторный и широкий балкон. Независимо от площади квартиры, у всех жильцов будет полноценный балкон-терраса. Здесь можно будет проводить свободное время, встречать гостей, организовать ужин при свечах. Красивый вид на террасу будут обеспечивать панорамные окна на всю высоту комнаты, откуда открывается изумительный вид на город. Отсюда можно будет любоваться великолепным рассветом и закатом, а также панорамой ночного Ташкента, украшать который будет ташкентская телебашня.





Компания-застройщик Modern Stroy предлагает купить квартиру мечты на выгодных условиях. Для этого действует акция «000 — три нуля» с возможностью приобрести недвижимость в рассрочку без первоначального взноса и переплаты.

Кроме того, покупатель освобождается от уплаты государственной пошлины за регистрацию ташкентской прописки. За него это сделает компания-застройщик Modern Stroy в рамках акции «000 — три нуля»:

первоначальный взнос — 0%;

рассрочка — 0% (20 месяцев без надбавки);

оплата за постоянную регистрацию — 0%.





Специалисты и консультанты компании с радостью помогут подобрать квартиру, которая устроит покупателя по всем критериям. Офис продаж работает без выходных.

Подробную информацию можно получить по телефону горячей линии: (+998) 71−200−30−03

Сайт: modern-stroy.uz

Telegram: t.me/modernstroy

Telegram-бот: @Modern_Stroy_bot

Instagram: @modernstroy

Facebook: fb.com/modern.stroyuz.1

На правах рекламы.