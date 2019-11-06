В Узбекистане планируется отменить требование выдачи заграничного паспорта по месту постоянной прописки. Проект постановления президента об этом разработало Министерство внутренних дел.

Как пояснил в Facebook Следственный департамент при МВД, изменение направлено на создание благоприятных условий для граждан, временно проживающим в других регионах страны.

Согласно проекту, в пункт 17 Положения о порядке выезда за границу граждан Узбекистана планируется внести изменение, разрешающее обращение граждан при получении загранпаспорта в пункт сбора данных не только по месту постоянной прописки, но и по месту учета пребывания.

При утере паспорта для выезда за границу граждане также смогут обращаться в пункт сбора данных по месту постоянной прописки или по месту учета пребывания.

В середине октября заместитель начальника Главного управления миграции и оформления гражданства МВД Нодир Зиёев сообщал о планах по отмене привязки выдачи паспорта к месту прописки.