Узбекистан занял 58-е место в рейтинге свободы интернета, опубликованном правозащитной организацией Freedom House (PDF). Исследователи проанализировали ситуацию в 65 странах, на которые приходится 87% интернет-пользователей в мире. Отчет составлен на основе данных, полученных с июня 2018 года по май 2019 года.

При составлении рейтинга учитывались три фактора: препятствия к интернет-доступу, ограничения контента и нарушение прав пользователей. Чем ниже балл в рейтинге, тем строже считается регулирование интернета в стране.

В пятерку государств с самым свободным интернетом вошли Исландия (95 баллов), Эстония (94), Канада (87), Германия (80) и Австралия (77). На последнем месте четвертый год подряд находится Китай (10).

Узбекистан набрал 26 баллов из 100 (улучшение с прошлого года, когда страна получила 25 баллов) и вошел в число стран с «несвободным интернетом». В рейтинге Узбекистан расположился между Пакистаном и Саудовской Аравией. Интернет в стране, по мнению экспертов, менее свободный, чем в Египте, Эфиопии и Венесуэле.

«Интернет в Узбекистане остается под строгим контролем, хотя появилось небольшое пространство для свободного выражения мнений в сети», — говорится в докладе. Эксперты отметили восстановление доступа ко многим сайтам зарубежных СМИ и правозащитных организаций, хотя немало ресурсов остаются недоступными. В отчетном периоде частично ограничивался и доступ к нескольким местным изданиям.

В докладе отмечается, что использование интернета в стране ограничивают высокие цены и низкая скорость, хотя число пользователей постоянно увеличивается, особенно в мобильном сегменте.

Исследователи обратили внимание на принятые в сентябре 2018 года правила блокировки сайтов, назвав это первой попыткой узаконить блокирование сайтов, которое раньше осуществлялось неофициально.

Организация отмечает, что послабления в онлайн-среде, которые произошли после вступления Шавката Мирзиёева в должность президента в 2016 году, привели к снижению уровня самоцензуры, хотя она по-прежнему распространена.

Редакционная политика онлайн-версий государственных изданий определяется как официальными, так и неофициальными указаниями, считают в Freedom House.

«Суды и исполнительные органы также работают без транспарентности, лишая общественность доступа к правовым решениям», — говорится в докладе.

Ситуация в мире

Уровень свободы интернета, оцениваемый по версии Freedom House, ухудшается девятый год подряд. Органы власти по всему миру все чаще применяют технологии как инструмент «цифрового авторитаризма», используя социальные сети для манипулирования выборами и контроля над гражданами, считает организация.

«Правительства многих государств начинают понимать, что пропаганда в социальных сетях работает лучше, чем цензура», — отметил президент Freedom House Майк Абрамовиц.

Государства используют большие данные для наблюдения за гражданами через соцсети. Минимум в 40 странах из 65 органы власти внедрили программы мониторинга социальных сетей. Эти сложные системы массового наблюдения могут быстро распознавать отношения между пользователями, анализировать их посты и определять их прошлое, настоящее или будущее местоположение. Машинное обучение позволяет алгоритмам находить связи, незаметные для человека, и даже выявлять совершенно новые категории связей для дальнейшего изучения.

Распространенной становится полная блокировка интернета. Социальные сети и коммуникационные приложения блокировались минимум в 20 странах, а в 17 странах приостанавливалась работа телекоммуникационных сетей. Часто это происходило в преддверии выборов или во время гражданских протестов.

Все больше правительств используют ботов и фальшивые аккаунты для манипуляции общественным мнением в соцсетях. В 38 странах политическими лидерами нанимались люди для тайного формирования мнений и преследования оппонентов, говорится в докладе.