Первый заместитель министра финансов Узбекистана Тимур Ишметов в интервью программе «Тахлилнома» телеканала «Узбекистан 24» прокомментировал изменения в проекте государственного бюджета на 2020 год.

С 2020 года государственный бюджет будет приниматься в формате закона Олий Мажлисом, что должно усилить финансовую дисциплину и обеспечить прозрачность использования бюджетных средств.

«Доходы государственного бюджета состоят из налогов населения и предпринимателей, в связи с этим нужно усилить дисциплину в вопросе расходов народных, государственных денег. Во-вторых, обеспечение прозрачности и открытости использования бюджетных средств», — отметил первый замглавы Минфина.

Кроме того, статьи расходов госбюджета будут утверждаться не по сферам, а в разрезе министерств и ведомств. Это, в свою очередь, позволит повысить подотчетность министерств и ведомств перед парламентом.

«Конечно, если после утверждения бюджета парламентом будет попытка внести в него изменения, то для этого придется соблюсти все процедуры принятия закона через министерства, правительство, объяснить каждое изменение парламенту, ответить на вопросы депутатов — представителей народа. Это создаст основу для механизма повышения подотчетности министерств, правительства перед парламентом», — отметил первый замглавы Минфина.

Бюджет 2020 года предусматривает дальнейшие шаги в сторону финансовой децентрализации, т. е. расширение финансовой самостоятельности хокимиятов регионов. Им будут зачисляться поступления от единого налогового платежа, акцизного налога на услуги мобильной связи и на алкогольную продукцию (включая пиво), исходя из численности населения.

Помимо расширения возможности местных органов власти оставлять у себя заработанные местными бюджетами деньги, они получат больше полномочий по перераспределению расходной части бюджетов.

Как отметил Тимур Ишметов, основой для постепенной децентрализации бюджета стали растущие полномочия и ответственность местных хокимиятов за последние два-три года.

«Думаем, что пришло время, чтобы хокимияты получили право самостоятельно распоряжаться финансовыми расходами местного бюджета. Тогда будет справедливо требовать от них полной ответственности», — отметил он.

В прошлом году местные бюджеты получили право оставлять и использовать доходы, полученные сверх плана. С 2020 года планируется, что средства от дополнительных доходов местных бюджетов будут выделяться на направления, одобренные местными кенгашами народных депутатов.

Лишь безотлагательные расходы будут утверждаться хокимиятами, которые в последующем должны будут отчитаться перед кенгашами о целевом расходовании этих средств, отметил первый замминистра финансов.