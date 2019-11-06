Каждая страна поэтапно добивается снижения энергоемкости своей экономики, диверсификации топливно-энергетического баланса за счет привлечения в промышленное производство альтернативных источников энергии. И Узбекистан не исключение, он — часть этих общемировых процессов.

Газ становится все более ценным ресурсом, в республике шаг за шагом идет процесс снижения уровня использования природного газа в качестве топлива на производстве. Меры по внедрению перехода с газа на альтернативные виды топлива внедрялись в Узбекистане поэтапно.

1 марта 2013 года был принят указ президента Узбекистана «О мерах по дальнейшему развитию альтернативных источников энергии», 5 мая 2015 года — постановление «О программе мер по сокращению энергоемкости, внедрению энергосберегающих технологий в отраслях экономики и социальной сфере на 2015−2019 годы», 26 мая 2017 года — постановление «О программе мер по дальнейшему развитию возобновляемой энергетики, повышению энергоэффективности в отраслях экономики и социальной сфере на 2017−2021 годы». Во всех этих документах четко определены меры по развитию в республике альтернативных источников энергии, сокращению объема затрат энергии, внедрению энергосберегаемых технологий.





В качества примера такой работы можно рассмотреть СП ООО Ceramic Bricks — это современный кирпичный завод, где используются высокотехнологичные производственные линии от итальянских, испанских и японских производителей строительных технологий.

С самого начала своей деятельности продукция кирпичного завода на 100% производится на таком твердом топливе, как уголь. Тем самым предприятие своим примером доказывает, что переход на уголь не является причиной уменьшения объемов производства и даже дает практическое уменьшение расходов на топливо в четыре раза. Здесь выпускается 63 тысячи тонн керамических изделий в год. Использующая на заводе CERAMIC BRICKS технология, в том числе и технология использования угля, проработана специалистами с учетом условий конкретно этого кирпичного завода.

Современные фильтры и другое необходимое оборудование позволяют предприятию минимизировать экологические риски. Наличие собственной сырьевой базы, расположенной в соседних областях, удешевляет конечный производимый продукт и является показателем экологически чистого и натурального сырьевого продукта.

Спектр применяемых заводом технологий и оборудования достаточно широк. Оно используется для массоподготовки и формирования керамического кирпича и крупноформатных блоков, комплектующие к туннельной сушилке и печи, роботизированное и упаковочное оборудование.





По мнению специалистов завода, качество продукции полностью зависит от постоянного совершенствования процесса производства, который здесь полностью автоматизирован и роботизирован. При этом каждая партия производимой продукции проходит многоэтапную проверку на соответствие установленным стандартам.

В частности, выпускающиеся керамические кирпичи и блоки обеспечивают высокую шумо-, звуко- и теплоизоляцию, использование натурального сырья гарантирует высокую экологичность, пористость создает удобства и высокую скорость при кладке материала.

Продукция используется на внутреннем рынке и экспортируется. На кирпичном заводе обеспечены рабочими местами более 100 человек.

Производимая керамическая продукция имеет высокий спрос как при застройке частных домов и коттеджей, так и при строительстве многоэтажных зданий и различных сооружений, так как конкуретноспособна с традиционными видами кирпича по цене, но при этом имеет более высокую теплопроводность, шумоизоляцию и качество (марка 150).

Предприятие просчитывает свои шаги, работает над инновациями, понимая, что сегодня это необходимое условие успеха.

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